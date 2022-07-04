Советы на лето: как спать в жару без кондиционера
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Советы на лето: как спать в жару без кондиционера

Советы на лето: как спать в жару без кондиционера

В летнюю жару очень трудно находиться в душном доме или квартире без кондиционера, а тем более спать. И все же можно хорошо высыпаться даже в таких условиях, но мало кто знает, как это делать. Далее мы расскажем, как уснуть в жару без кондиционера.

Открыть в спальне дверь

Для охлаждения комнаты нужна циркуляция воздуха. Перед сном стоит открывать дверь в комнату и включать вентилятор. Он будет помогать двигаться воздуху, немного охлаждая его.

«Температурный фактор играет существенную роль для качества сна человека, и оптимальной для комфортного сна является температура от 17 до 19 градусов. Можно охладить квартиру, максимально ограничив поступление солнечного света в дневные часы. Для этого нужно плотно закрывать шторы и использовать солнцезащитную пленку-отражатель», — поведал сомнолог Александр Калинкин.


Не стоит есть тяжелую пищу

Еда тоже влияет на качество сна, особенно в жаркое время года. Поэтому перед сном не нужно сильно наедаться или употреблять, какую-либо жирную или тяжелую пищу.

Прохладный душ

Он поможет снизить температуру тела человека, а также позволит избавиться от пота и жира, которые накопились за сутки.

Холодная вода или напитки

Напитки действуют так же, как и холодный душ, а именно снижают температуру тела. Но следует ограничить употребление спиртного и кофе — они нарушают сон.

Сон без одежды

Такой способ позволит не потеть во время сна. Но если человек не привык так спать, стоит выбирать одежду из хлопка. Эта ткань позволит коже дышать и не выделять пот.

# Общество Здоровье
По материалам: rsute

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