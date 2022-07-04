Стали известны представления американцев о настоящем богатстве

Вадим Карасев

Charles Schwab: американцы считают богатыми людей с состоянием более 2,2 миллиона долларов

Американцы в среднем считают богатыми своих сограждан с состоянием выше 2,2 миллиона долларов. О представлениях жителей США стало известно из исследования, проведенного компанией Charles Schwab.

Год назад богатыми в США назывались люди с капиталом более 1,9 миллиона долларов. В крупных городах порог богатства выше. Лидером по этому показателю оказался Сан-Франциско, где расположены штаб-квартиры многих крупных IT-компаний. Нью-Йорк и Вашингтон находятся на втором и третьем месте соответственно.

В Сан-Франциско по-настоящему богатыми считаются те, чьи активы за вычетом долга составляют не менее 5,1 миллиона долларов. Состояние более 1,7 миллиона позволяет рассчитывать только на «комфортную» оценку финансового положения в глазах жителей города.

В Южной Калифорнии (включая Лос-Анджелес и Сан-Диего) порог богатства составляет 3,9 миллиона долларов, в Нью-Йорке — 3,4 миллиона, в Вашингтоне — 3,3 миллиона. Среди 12 крупнейших городов США самый низкий порог оказался в Денвере — 2,3 миллиона долларов.

Около 50 самых состоятельных американцев владеют почти тем же состоянием, что и половина населения страны. Поколение, родившееся в период с 1981 по 1996 год, контролирует лишь 4,6 процента богатства в США, несмотря на то, что они являются главной рабочей силой.