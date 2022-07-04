Стало известно о планах Евросоюза выделить Украине 500 миллиардов евро
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Стало известно о планах Евросоюза выделить Украине 500 миллиардов евро

Стало известно о планах Евросоюза выделить Украине 500 миллиардов евроBloomberg: Евросоюз намерен выделить Украине 500 миллиардов евро на восстановление страны

Европейский союз (ЕС) намерен выделить Украине финансовую помощь в размере 500 миллиардов евро на восстановление страны. Об планах Евросоюза сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в настоящее время в ЕС рассматриваются возможности выделения грантов и займов. В обсуждении также говорится о «совместной схеме займов» по аналогии с той, которая применялась для борьбы с пандемией коронавирусной инфекцией.

План восстановления экономики Украины будет представлен во время конференции, которая пройдет 4-5 июля в Лугано. По данным издания, план Евросоюза изложен более чем на двух тысячах страниц и отражает проекты в сфере инфраструктуры, безопасности, климата, энергетики и цифровой экономики.

30 июня американский президент Джо Байден заявил, что США в ближайшее время выделят новый пакет военной помощи Украине на 800 миллионов долларов. По словам главы государства, пакет помощи Киеву от Вашингтона будет включать продвинутые системы ПВО, дополнительную артиллерию и боеприпасы, контрбатарейные радары, а также дополнительные боеприпасы для уже переданных Украине реактивных систем залпового огня.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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