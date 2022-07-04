«Старая мерзкая жаба сказала!»: директор Шатунова взбешен новостью о госпитализации вдовы певца

Сегодня общественность ошеломила новость о резком ухудшении здоровья вдовы Юрия Шатунова. Известие сообщил продюсер Герасимов, однако его слова тут же опроверг директор погибшего певца.

Концертный директор и продюсер Александр Герасимов объявил СМИ, что Светлана Шатунова попала в больницу. «Мне очень жалко его жену и детей. У него потрясающая семья, которую он оберегал и никогда в помойку под названием шоу-бизнес не впихивал. У жены после известия о смерти Юры начались проблемы с сердцем, она даже в больницу была вынуждена лечь. Как они теперь без него? Юра обеспечивал им все условия для комфортной жизни. Они жили в элитном районе Германии. Как она теперь будет? Девочка осталась в очень тяжелой ситуации одна», — сообщил он.

Директор Шатунова Аркадий Кудряшов, узнав об этом заявлении, пришел в бешенство. Мужчина заверил, что Герасимов не имеет никакого отношения к семье артиста. «Это старая какая-то мерзкая жаба, которая назвала себя продюсером. Я первый раз слышу фамилию этого человека и вижу. Никакого отношения (к Юрию Шатунову) не имеет, с первого дня на протяжении 35 лет директором Шатунова был Аркадий Кудряшов. Комментировать то, что он там пишет, я не собираюсь. Как я могу комментировать слова мошенника? Есть официальные ресурсы Шатунова, надо опираться на них», — возмутился Кудряшов.

Напомним, долгое время Юрий вместе с семьей проживал в Германии. Пока артист находился в туре, его жена Светлана, сын Дэннис и дочь Эстелла находились за границей. Они тут же приехали в Москву, узнав о его кончине.

Коллеги отмечают, что новость о смерти Шатунова разбила их. «Им очень тяжело. Но они выдержали этот страшный удар достойно, без срывов, — делился со «СтарХитом» директор Шатунова Аркадий Кудряшов. Именно он взял на себя львиную долю забот по организации похорон, которые, надо отметить, прошли на высшем уровне. — После того, как прах Юры предали земле, там же, на Троекуровском кладбище, в трапезной прошли поминки, присутствовали только родные и друзья. Сидели, вспоминали Юру, никто до сих пор не может поверить, что его больше нет».