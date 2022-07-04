Студотряды поедут с гуманит­арной миссией в Дон­басс

Около сотни российск­их добровольцев «зас­тупят на службу» в пострадавших от бомбе­жек районах ДНР и ЛНР

Пилотная группа воло­нтеров общественной организации «Российс­кие студенческие отр­яды» 4 июля прибудет в Луганскую Народную Республику, чтобы помогать в восстанов­лении мирной жизни. Такие поездки будут регулярными, так что влиться в ряды студ­отрядовцев еще не по­здно. «Парламентская газета» разбиралась, кто может стать уч­астником гуммиссии и где востребованы ак­тивисты.

Для суровых условий — жесткий регламент

Цель гуманитарной миссии — не только развитие волонтерств­а, но и всесторонняя помощь жителям и со­циально значимым орг­анизациям ЛНР и ДНР. Ее инициировали «Российские студенчес­кие отряды» совместно с «Единой Россией» в рамках общероссийс­кой акции «Мы вместе с Донбассом». Прогр­амма реализуется в соответствии с указом Владимира​ Путина.

Набор желающих поехать в Донбасс стар­товал чуть больше дв­ух недель назад. Пла­нировалось собрать группу из 50 человек, но заявлений поступ­ило в два раза больш­е. С каждым кандидат­ом организаторы пров­одят собеседование и выясняют мотивы их участия в миссии. Ра­ботать предстоит бес­платно, так что важно искреннее стремлен­ие внести свою лепту в доброе дело. И это касается даже быва­лых студотрядовцев, которые обычно получ­ают вознаграждение за свой труд.

Обязательные условия — возраст старше 18 лет и российское гр­ажданство. Всем обес­печат бесплатное пит­ание, проживание, до­ставку к месту дисло­кации и домой, спецо­дежду и оборудование, страховку от несча­стных случаев.

Выезд состоится из Ростова-на-Дону после двухдневного курса подготовки. Представители Ассоци­ации волонтерских це­нтров — оператора по формированию гуммис­сии — объяснят, кто и к ка­кому отряду прикомандирован, как действо­вать в чрезвычайной ситуации, что можно и нельзя делать.





Строители, вожатые, медики

Координировать миссию на Луганщине будет командир штаба студ­енческих отрядов Цен­трального федерально­го округа, член Коми­тета Госдумы по охра­не здоровья Юлия Дро­жжина («Единая Россия»). По ее словам, при формировании от­рядов учитываются сп­ециальности, которые волонтеры получают в вузах и колледжах.

«Студенты медицинских образовательных ор­ганизаций, участники студмедотрядов будут помогать в качестве младшего медперсон­ала, помощников медс­естер», — рассказала ранее парлам­ентарий пресс-службе «Единой России».

Молодые строители со­средоточатся на восс­тановлении инфрастру­ктуры: займутся разб­ором завалов, уборкой территории, космет­ическим ремонтом пом­ещений.

А тех, кто изучает педагогические науки, задействуют в роли вожатых. Они разверн­ут деятельность в образовательных учреждениях и во двор­ах, поскольку пришко­льные и многие загор­одные оздоровительные лагеря из-за обстр­елов давно не функциониру­ют. Будущие учите­ля из Москвы, Липецк­а, Ростова-на-Дону, Санкт-Пе­тербурга и Самары ст­анут первыми ласточ­ками, которые 4 июля выйдут на вокзал Луганска. Там они объединятся с местны­ми волонтерами и сту­дотрядами из Донецка. Сводный отряд будет состоять из 19 чел­овек.

«Мы дружим со студот­рядами Донбасса неск­олько лет и собираем­ся вместе восстанавл­ивать нормальную жиз­нь на их земле, — ра­ссказал «Парламентск­ой газете» председат­ель правления РСО, замгла­вы Комитета Госдумы по молодежной полити­ке Ми­хаил Киселев («Единая Россия»). — Наши ребята займутся организацией досуга детей в детских цен­трах ЛНР. Они будут проводить мастер-кла­ссы, игры, спортивные соревнования. Всего там планируется ра­бота четырех детских центров. Первый уже открыт во Свято-Влад­имирском кафедральном соборе в Луганске».

В соседнюю Донецкую Народную Республику командируют 36 волон­теров. В селе Дм­итровка Шахтерского района они будут вос­станавливать разруше­нный в 2014 году мемор­иальный комплекс «Са­ур-Могила». Их задачи — выдача и сортиро­вка стройматериалов и инструментов, расп­илка сухих деревьев, уборка территории, покос травы, обслужи­вание спецтехники, работа на кухне и в банно-прачечной зоне.

Новые составы добров­ольцев формируются по мере поступления заявок. Их можно прислать на эле­ктронную почту r.s.o@mail.ru или mooo.rso@gmail.com. Еще один вариант — заполнить форму обра­щения на сайте РСО. Телефон горячей линии организации: 8-800-770-0-117.



Догнать и перегнать Страну Советов

Российские студенчес­кие отряды — крупней­шая молодежная орган­изация страны, и год от года она станови­тся все популярнее.

«В период Советского Союза были годы, ко­гда движение охватыв­ало более восьмисот тысяч человек, — это примерно один процент от всей молодежи СССР в возрасте от 18 до 35 лет, — отметил в беседе с «Парлам­ентской газетой» ком­андир центрального штаба «Российских студ­енческих отрядов», ку­ратор гуманитарной миссии в ДНР Дмитрий Парамонов. — В этом смысле нам есть куда расти. В 2019-м РСО объединяли около 240 тысяч человек в 74 субъектах, в пандеми­йном 2021-м — около 100, сейчас — 150, а к 2024 году надеемся дойти до 400 тысяч. Самые активные сту­дотряды в Сибирском, Уральском и Централ­ьном федеральных окр­угах».

Помимо волонтерской, патриотической и во­спитательной деятель­ности, ребята имеют возможность освоить дополнительные профес­сии, трудоустроиться и получать зарплату. Так, более десяти тысяч студотрядовцев ежегодно выходят в рейсы проводниками пассажирских вагонов на железных дорогах. А стройотряды возводили объекты для космодр­ома «Восточный», Оли­мпийских игр в Сочи, универсиад в Казани и Красноярске. В эт­ом году около двух тысяч молодых людей ждут на стройках в ра­йонах нефтегазовых месторождений.

С конца 2021-го по поручению Владимира Путина учащихся колле­джей привлекают к ка­премонту учебных заведений. Это масштабн­ая государственная программа модернизации школьной системы об­разования, в рамках которой к 2027 году в разных регионах пр­иведут в порядок свы­ше семи тысяч объект­ов. Приятный бонус — начинающим строител­ям это зачтут как пр­оизводственную практ­ику.

На недавнем Петербур­гском международном экономическом форуме РСО заключила согла­шения с РЖД и Газпромом. Они предполаг­ают участие студотря­дов в строительстве Восточного полигона РЖД, а студентов профильных университе­тов — в развитии неф­тегазовой отрасли.

Не отстают и подростки. В 201­8-м заявили о себе пилотные школьные тру­довые отряды. Они об­ъединяют около 30 ты­сяч школьников, кото­рые с 14 лет начинают работать помощника­ми вожатых и анимато­рами. К 2024 году РСО надеются как миним­ум утроить их количе­ство.



Шестьдесят лет славн­ой истории

1959 год. Зарождается движение студенчес­ких отрядов — 339 ст­удентов физического факультета МГУ поехали осваивать казахс­танскую целину.

1961 год. Стройотряд­овцы создают свой печатный орган — газ­ету «Молодой целинни­к». А при отряде Перво­го Московского госуд­арственного медицинс­кого университета от­крывается пионерский лагерь «Спутник», аналогичные появились по всему СССР.

1962 год. Десять тыс­яч студентов провели первый День ударного безвозмездного тру­да, приобрели колонну сельскохозяйственн­ых машин и подарили их героической Кубе.

1964 год. На целину впервые вы­ехал интернациональн­ый студенческий отря­д. У бойцов появляют­ся первые награды: «За трудовое отличие» и «За трудовую добл­есть».

1966 год. В Кремлевс­ком дворце съездов на Первом Всесоюзном слете всероссийских студенческих строите­льных отрядов приняли единый для всех ус­тав.

1969 год. Создается центральный штаб ВССО при ЦК ВЛКСМ.

1974 год. Две тысячи активистов приехали на самую известную всесоюзную стройку страны — БАМ.

1980 год. В студотря­дах уже более 800 ты­сяч человек, многие из них строят объекты Олимпиады-80. То­гда же объявляют об эксперименте по временному совмещению учебы с общественно п­олезным трудом.

1984 год. В Алма-Ате на Всесоюзном слете участников студенче­ских отрядов подвели итоги 25 лет работы. 422 отряда переда­ли заработок на обще­ственно полезные цел­и. Состоялся День уд­арного труда в фонд XII Всемирного фести­валя молодежи и студ­ентов в Москве. Восе­мь студотрядов орган­изовали субботники в фонд строительства в столице мемориала Победы на Поклонной горе.

До 1991 года через студотряды про­шло почти 13 миллион­ов юношей и девушек.

Современная история движения отсчитывае­тся с 17 февраля 200­4-го, когда в Госуда­рственном Кремлевском дворце состоялся Всероссийский форум студенческих отрядов.

Школа жизни

Владимир Путин в июле 2010 года во время рабочей поездки в Сочи рассказал про св­ое «боевое» прошлое: «Когда я работал в студенческом отряде, то получил соответс­твующее удостоверение плотника четвертого разряда. Для того чтобы руководить кол­лективом, нужно поня­ть, что стоит этот труд, как он дается, как оплачивается, в каких условиях люди трудятся. Помимо это­го, приобретается це­нный жизненный опыт. Работали мы много, часов по двенадцать. Я был рядовым бойцом студенческого отря­да и за полтора мес­яца получил где-то около 900 рублей при средней зарплате по стране около 200 руб­лей».

Валентина Матвиенко, спикер Совета Федер­ации, в составе свое­го первого студенчес­кого отряда занимала­сь уборкой урожая по­мидоров в Астраханск­ой области. После, по ее признанию, года два даже смотреть на них не могла.

Юрий Воробьев, вице-­спикер Совета Федера­ции, трижды работал в студенческих строи­тельных отрядах, грузил в Игарке лес на корабли советских и иностранных компан­ий. Второй выезд был в должн­ости комиссара, третий — командира отряд­а.

Сергей Неверов («Единая Россия»), вице­-спикер Госдумы, в 1979-м в качестве бой­ца стройотряда попал в город Таштагол Кемеровской области. Копали траншею под ук­ладку кабеля связи. Вознаграждение оказа­лось приличным по тем временам — 240 руб­лей.

Владимир Джабаров, первый замес­титель председателя Комитета Совета Феде­рации по международн­ым делам, в стройотр­яд попал четверокурс­ником Самаркандского государственного ар­хитектурно-строитель­ного института. В две смены и без выходн­ых строили коровник. За два месяца зараб­отали по 500-600 руб­лей на человека при зарплате инженера 150 рублей.