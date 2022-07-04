Турчак и Пушилин навестили российских военных и бойцов ДНР в больнице Донецка

Вадим Карасев

Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным навестили российских военнослужащих и бойцов ДНР в больнице имени Калинина в Донецке.

Военнослужащих и бойцов ДНР оперируют врачи-добровольцы из России и местные медики.

"В основном это минно-взрывные травмы. Медики творят чудеса. Спасают тех, кто спасает Донбасс и мир от нацизма. Низкий поклон врачам и бойцам", - написал Турчак в своем telegram-канале.