Турчак и Пушилин навестили российских военных и бойцов ДНР в больнице Донецка
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Турчак и Пушилин навестили российских военных и бойцов ДНР в больнице Донецка

Турчак и Пушилин навестили российских военных и бойцов ДНР в больнице Донецка

Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным навестили российских военнослужащих и бойцов ДНР в больнице имени Калинина в Донецке.

Военнослужащих и бойцов ДНР оперируют врачи-добровольцы из России и местные медики.


"В основном это минно-взрывные травмы. Медики творят чудеса. Спасают тех, кто спасает Донбасс и мир от нацизма. Низкий поклон врачам и бойцам", - написал Турчак в своем telegram-канале.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Чем можно подкармливать помидоры и перцы: лучшие натуральные удобрения
Чем можно подкармливать помидоры и перцы: лучшие натуральные удобрения
Турчак: В ДНР откроются дополнительные пункты выдачи паспортов РФ
Турчак: В ДНР откроются дополнительные пункты выдачи паспортов РФ
Восточный гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года
Восточный гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года
Турчак и Пушилин навестили российских военных и бойцов ДНР в больнице Донецка
Турчак и Пушилин навестили российских военных и бойцов ДНР в больнице
Минобороны Британии сообщило о взломе своих страниц в Twitter и YouTube
Минобороны Британии сообщило о взломе своих страниц в Twitter и
Все больше инсайдеров говорят о разработке портативной Xbox
Все больше инсайдеров говорят о разработке портативной Xbox
Шикарное поместье в Колорадо за 25 миллионов долларов
Шикарное поместье в Колорадо за 25 миллионов долларов
В какие дни июля 2022 года ожидаются магнитные бури: расписание по дням
В какие дни июля 2022 года ожидаются магнитные бури: расписание по
Кадыров отреагировал на появление ЛГБТ-флага над мечетью в Германии
Кадыров отреагировал на появление ЛГБТ-флага над мечетью в Германии
Из Иркутска стартовала экспедиция по речному маршруту до порта Диксон
Из Иркутска стартовала экспедиция по речному маршруту до порта Диксон
Глава KuCoin опроверг слухи о неплатежеспособности компании
Глава KuCoin опроверг слухи о неплатежеспособности компании
Стало известно о планах Евросоюза выделить Украине 500 миллиардов евро
Стало известно о планах Евросоюза выделить Украине 500 миллиардов евро

Топ на сегодня

Сооснователь Three Arrows Capital выставил на продажу бунгало в Сингапуре
Сооснователь Three Arrows Capital выставил на продажу бунгало в
Депутат Соловьев о желании Макаревича выступать в России: «Начали кончаться деньги. Неудивительно»
Депутат Соловьев о желании Макаревича выступать в России: «Начали
На Братском водохранилище ветром унесло от берега лодку с мужчиной и женщиной
На Братском водохранилище ветром унесло от берега лодку с мужчиной и
Британский офицер выгнал из дома многодетную семью из Украины
Британский офицер выгнал из дома многодетную семью из Украины
До +23 ожидается в Иркутске днем 3 июля
До +23 ожидается в Иркутске днем 3 июля

Еще по теме

Единороссам запретили критиковать пенсионную реформу
Турчак анонсировал ребрендинг ЕР
Андрей Турчак избран генсекретарём «Единой России»
Двое раненых бойцов из зоны АТО устроили дебош в больнице Днепра