Турчак: В ДНР откроются дополнительные пункты выдачи паспортов РФ

Вадим Карасев

Пункты выдачи паспортов РФ в ближайшее время появятся и в других городах ДНР, сказал секретарь генсовета "Единой России" во время церемонии вручения паспортов в Донецке вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным и зампредседателя комитета Госдумы по обороне Дмитрием Саблиным в ходе очередной гуманитарной миссии партии.

По словам Турчака, открытие новых пунктов поможет ускорить выдачу паспортов жителям Донбасса с освобожденных территорий.

"Сегодня Россия становится еще ближе. В нашем полку прибыло. В ближайшее время такие пункты появятся и в других городах ДНР. Мы были и будем вместе навсегда", — подчеркнул депутат.

Уже два пункта выдачи российских паспортов работают в Донецке, напомнил секретарь Генсовета.

"Любой житель ДНР может так же, как любой другой житель региона Российской Федерации, получить паспорт, никуда не выезжая", — отметил он.