Умер сценарист фильмов с Брюсом Ли Ни Куанг
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Умер сценарист фильмов с Брюсом Ли Ни Куанг

Умер сценарист фильмов с Брюсом Ли Ни КуангВ возрасте 87 лет умер писатель Ни Куанг, написавший сценарии к боевикам с Брюсом Ли

Гонконгский сценарист и писатель Ни Куанг скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщает Deadline.

Ни Куанг умер у себя дома в Гонконге. Причиной смерти стал рак кожи.

Ни Куанг родился в 1935 году в Шанхае. Любовь к чтению появилась у него еще в детстве. Повзрослев, Ни принял участие в писательском конкурсе в местной газете. С тех пор началась его творческая карьера.

Изначально Ни писал произведения в популярном на тот момент жанре уся — приключений с элементами китайского фэнтези. В начале 1960-х писатель переключился на научную фантастику. В 1967 году он попробовал себя уже в кино, создав сценарий к фильму «Однорукий меченосец».

За свою карьеру Ни написал более 300 сценариев к фильмам о боевых искусствах, среди которых боевики «Кулак ярости» и «Большой босс» с актером Брюсом Ли в главной роли, классика о кунг-фу «Тридцать шесть ступеней Шаолиня», супергеройское кино «Суперинфрамэн», комедия «Выход толстого дракона» и другие картины.

Куанг был также известен как писатель, создавший серию научно-фантастических романов «Мудрость» (Wisely Series). Помимо этого, он писал авторские колонки для газет, сатирические очерки, любовные романы и детективы.

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# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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