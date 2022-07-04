В Британии украинских беженцев поселили в комнату с плесенью и лишили еды

Вадим Карасев

Daily Echo: в Британии семью украинцев поселили в комнату с плесенью, где у нее украли еду

Семья украинских беженцев оказалась вынуждена «бороться за гуманное обращение» после прибытия в Великобританию. Об этом пишет The Daily Echo.

Инцидент произошел в Саутгемптоне, графство Гэмпшир. 45-летняя Наталья Голикова из Одессы вместе с двумя дочерями в возрасте 14 и 16 лет и 16-летним племянником выехала из Одессы еще в конце апреля. Сначала они месяц прожили во французской Ницце, а в середине июня прибыли в Великобританию. Семья планировала отправиться в Шотландию, но по совету друзей приехали в Саутгемптон, несмотря на отсутствие принимающей стороны.

Городской совет предложил семье поселиться в общежитии, однако украинцы пожаловались на плачевное состояние предоставленной комнаты — на стенах была черная плесень, из-за астмы у одной из дочерей женщины они не смогли там остаться. Кроме того, во время пребывания в общежитии украинцев лишили еды, которую у них украли, также они пожаловались на случаи «антиобщественного поведения».

Семье пришлось переехать в гостиницу, где она находилась до 1 июля в ожидании решения городского совета Саутгемптона о предоставлении жилья. «Мы постараемся сделать все возможное, чтобы интегрироваться в это новое сообщество», — заявила Голикова.

Ранее британский офицер Дадли Мальстер выгнал на улицу семью украинских беженцев с пятью детьми. Инцидент произошел в городе Фэрхем, графство Хэмпшир. Как рассказал глава семейства из Киева Максим Хирик, изначально хозяева относились к ним с теплотой и гостеприимством. Однако спустя несколько недель Мальстеры без предупреждения и объяснения причин решили расторгнуть договор. При этом на сборы многодетной семье дали срок до 15 июля. В результате Максим и его супруга Ольга были вынуждены открыть сбор средств для оплаты нового жилья.



