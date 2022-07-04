В Германии сообщили о неожиданном и тяжелом ударе для Польши от ЕС

Вадим Карасев

Welt: отказ ЕС направить средства из «ковидного» фонда стал «тяжелым ударом» для Польши

Отказ Евросоюза (ЕС) принять изменения в польском законодательстве, призванные снять противоречия между ЕС и Польшей по вопросу судебной системы, стал неожиданным и «тяжелым» ударом для Варшавы. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.

Как сообщает издание из Германии, вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова назвала принятый Польшей закон о ликвидации Дисциплинарной палаты Верховного суда «несоответствующим» позиции Евросоюза. В результате Варшаве придется вновь пересмотреть положения своего законодательства, иначе «денег мы не заплатим», предупредила Юрова.

По данным издания, представители Еврокомиссии в ходе разбирательства в Европейском суде дали понять, что условия для выплаты Польше средств из «ковидного» фонда ЕС не были выполнены, что «стало тяжелым ударом для национал-консерваторов в Варшаве, которого еще в июне никто не ожидал».

Так, после визита в Польшу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Варшаве были уверены, что Польша в итоге все же получит 35 миллиардов евро из европейского восстановительгого фонда, которые необходимы ей на фоне высокой инфляции и нагрузки из-за принятых украинских беженцев. В итоге в Брюсселе решили, что больше не нужно удерживать средства для Польши, ставшей «важнейшим партнером Украины» и «законодателем европейской политики» в отношении нее. Но ведущие эксперты предупредили Еврокомиссию, что изменения в новом законе носят лишь косметический характер и фактически обходят спорные моменты между ЕК и Польшей.

По словам эксперта по вопросам верховенства права в Познаньском университете Якуба Ярачевски, Еврокомиссия «разделилась» по вопросу о Польше.

В январе Евросоюз направил польским представителям требование выплатить штраф в размере около 70 миллионов евро за отказ от выполнения решения суда ЕС об упразднении дисциплинарной палаты Верховного суда.

27 октября прошлого года суд юстиции ЕС принял соответствующее решение и обязал штрафовать Польшу на один миллион евро в день до выполнения судебного решения. Оно было подвергнуто критике со стороны польских властей. По их мнению, реформа национальной судебной системы лежит исключительно в компетенции суверенной Польской Республики.



