В Иркутске пройдет выставка-форум для гостиничного и ресторанного бизнеса

6-7 июля на площадке «Сибэкспоцентра» пройдет первая отраслевая выставка-форум для гостиничного и ресторанного бизнеса Horeca Expo Baikal. Время работы выставки: с 09:00 до 19:00 часов. Гостей ждут по адресу: Иркутск, улица Байкальская, 235А.

Организатор выставки — АО «Сибэкспоцентр», официальными партнерами выступают центр оказания услуг «Мой бизнес», компания «Элит Трейд», «PRO ОТЕЛЬ» города Краснодара. Подробнее о выставке на сайте проекта.

На мероприятии пройдут обучающие семинары от известных спикеров: эксперта Welcomepro по оперативному и экономическому управлению ресторанами Кристины Алипатовой, специалиста Welcomepro по HR системам и геймификации ресторанного бизнеса Эллины Бондарь, гендиректора компании Restteam Алексея Кислова, коммерческого директора, ведущего тренера, эксперта по качеству компании QA HOTEL SERVICE Надежды Кириченко, эксперта и тренера компании QA HOTEL SERVICE Екатерины Рыбаковой, основателя CEO Bnovo

Валентина Микляева, генерального директора PRO ОТЕЛЬ Андрея Свирелис. Приобрести билеты на семинары можно на сайте.

На экспозиции участники представят системы автоматизации и управления, программное обеспечение; профессиональные средства для уборки; торговое и технологическое оборудование; упаковку; профессиональную посуду; аромамаркетинг; подушки, одеяла, текстиль; поставку продуктов питания; алкогольные напитки; спецодежду, униформу.

Подробнее о партнерах компании «Элит Трейд»





«Праймбиф» — российская мраморная говядина наивысшего качества;







«AGROBAR» — российский производитель натуральных пюре из фруктов и ягод;







«KOF» — компания по обжарке кофе из Новосибирска;







«Lactalis» - производитель сыров и молочной продукции;







«Parmalat» — мультинациональный производитель продуктов питания, один из мировых лидеров в производстве молока;







«KOTANYI» — производитель специй премиум-качества;







«SICA» — один из крупных итальянских производителей, консервированных целых очищенных томатов;







«Атлантис» — компания занимается переработкой рыбы, морепродуктов и мяса курицы, производством сухих смесей, спринг-роллов и замороженных десертов;







«Вито» — производитель макаронных изделий, лапши из твёрдых сортов пшеницы без содержания яиц, яичной и рисовой лапши;







«Эфко» — это инновационные растительные альтернативы мясу «Hi!» и широкий ассортимент майонезов, растительных масел, кетчупов и соусов;







«Mr.Барри» — производитель сиропов, концентратов и топпингов для напитков;







«Dessert FANTASY» — производитель готовых замороженных десертов;







«Ремит» — мясные полуфабрикаты, готовые блюда из мяса, снеки, мясная гастрономия и многое другое;







«Hochland» — ведущий производитель сыра в Европе;







«Русское молоко» — производитель твёрдых выдержанных сыров;







«Нордвита» — производитель сухих пищевых ингредиентов в кондитерской промышленности.







Впервые в Иркутске пройдут мастер-классы от ведущих специалистов отрасли. Международный консультант по мясу, выпускник американской школы мясников Fleishers в Нью-Йорке, владелец мясной мастерской «Петя и мясо» в Москве, консультант ресторанов и мясных производств в России, Украине, Казахстане и Белоруссии Петр Павлович выступит с мастер-классом по альтернативным отрубам мраморной говядины «Праймбиф». .

Шеф-бармен Friends Orchestra, сооснователь "Nobody Knows"Дмитрий Малко из Новосибирска в течение двух дней выставки выступит модератором павильона «Барная тема». Он проведет мастер-классы и презентации барных новинок.

Вход на экспозицию и мастер-классы бесплатный. По вопросам участия и посещения можно обращаться по телефону +7 (3952) 35‒29‒00, адрес электронной почты [email horeca@sibexpo.ru.



