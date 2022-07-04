В какие дни июля 2022 года ожидаются магнитные бури: расписание по дням

В середине лета, когда многие с трудом переносят летнюю жару, могут значительно ухудшить самочувствие еще и магнитные бури. Июль 2022 года не станет исключением: в течение этого месяца нам предстоит пережить два длительных периода волнообразных колебаний магнитного поля Земли разной степени интенсивности.

Явление магнитных бурь и их прогнозирование





Магнитные бури — это колебания магнитного поля Земли, происходящие как ответная реакция на повышенную солнечную активность. Когда на Солнце происходят вспышки и из его недр в открытый космос вырываются потоки газа и плазмы, большое количество заряженных частиц устремляется к Земле.

В течение нескольких дней солнечный ветер достигает магнитного поля Земли, которое служит защитным щитом для нашей планеты от различных космических воздействий, вызывая его колебания. Они и носят название магнитные бури. В зависимости от силы и скорости солнечного ветра, они имеют различную интенсивность и оцениваются по шкале от 1 до 8 баллов мощности.

Магнитные бури оказывают энергетическое влияние на все живое на нашей планете, вызывая сбои в работе различных приборов и линий электропередач, а также негативно отражаясь на самочувствии людей.

Расписание магнитных бурь в июле 2022 года





Метеорологи давно научились предсказывать активность Солнца, приближение солнечного ветра к атмосфере Земли и мощность ожидаемых магнитных бурь. Метеозависимые люди обычно ориентируются на эти прогнозы, которые могут быть долгосрочными (за месяц и более) и краткосрочными (за несколько дней).

По прогнозам, в июле 2022 года ожидаются два затяжных периода, в течение которых Землю будут атаковать солнечные ветры разной степени интенсивности, вызывая волнообразное проявление магнитных бурь.

Начало месяца будет спокойным, но к концу первой недели к Земле уже приблизится первый в этом месяце солнечный ветер, принеся магнитную бурю средней интенсивности – 2-3 балла. Своего пика – 4 баллов – она достигнет 10 июля, после чего ее активность резко пойдет на спад.

Следующие несколько дней пройдут спокойно, но уже 14 июля начнется вторая волна магнитных бурь с 4-балльной интенсивностью воздействия. Она продлится до 23 июля с колебаниями 3-4 балла. Последняя неделя месяца ожидается спокойной.

Влияние магнитных бурь на здоровье людей





Несмотря на невысокую мощность магнитных бурь в июле, они будут иметь продолжительное воздействие, что может негативно отразиться на здоровье людей. Поэтому метеозависимым людям в этом месяце рекомендуется проконсультироваться с врачом, как защитить свой организм от воздействия магнитных бурь.

Несмотря на то, что не существует эффективных средств защиты от влияния солнечной активности, индивидуальные особенности организма каждого человека позволяют давать некоторые советы.

Прежде всего, метеозависимым людям в период магнитных бурь нужно стараться соблюдать режим дня, есть здоровую пищу и чаще бывать на свежем воздухе. Страдающим мигренями рекомендуется хорошо высыпаться. Людям, у которых в период магнитных бурь «скачет» давление, обязательно нужно принимать соответствующие препараты по назначению врача. Это необходимо для снижения риска инфарктов и инсультов, вероятность которых в этот период возрастает.