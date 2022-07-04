В какие дни июля 2022 года ожидаются магнитные бури: расписание по дням
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В какие дни июля 2022 года ожидаются магнитные бури: расписание по дням

В какие дни июля 2022 года ожидаются магнитные бури: расписание по дням

В какие дни июля 2022 года ожидаются магнитные бури: расписание по дням

В середине лета, когда многие с трудом переносят летнюю жару, могут значительно ухудшить самочувствие еще и магнитные бури. Июль 2022 года не станет исключением: в течение этого месяца нам предстоит пережить два длительных периода волнообразных колебаний магнитного поля Земли разной степени интенсивности.

Явление магнитных бурь и их прогнозирование


Магнитные бури — это колебания магнитного поля Земли, происходящие как ответная реакция на повышенную солнечную активность. Когда на Солнце происходят вспышки и из его недр в открытый космос вырываются потоки газа и плазмы, большое количество заряженных частиц устремляется к Земле.

В течение нескольких дней солнечный ветер достигает магнитного поля Земли, которое служит защитным щитом для нашей планеты от различных космических воздействий, вызывая его колебания. Они и носят название магнитные бури. В зависимости от силы и скорости солнечного ветра, они имеют различную интенсивность и оцениваются по шкале от 1 до 8 баллов мощности.

Магнитные бури оказывают энергетическое влияние на все живое на нашей планете, вызывая сбои в работе различных приборов и линий электропередач, а также негативно отражаясь на самочувствии людей.

Расписание магнитных бурь в июле 2022 года


Метеорологи давно научились предсказывать активность Солнца, приближение солнечного ветра к атмосфере Земли и мощность ожидаемых магнитных бурь. Метеозависимые люди обычно ориентируются на эти прогнозы, которые могут быть долгосрочными (за месяц и более) и краткосрочными (за несколько дней).

По прогнозам, в июле 2022 года ожидаются два затяжных периода, в течение которых Землю будут атаковать солнечные ветры разной степени интенсивности, вызывая волнообразное проявление магнитных бурь.

Начало месяца будет спокойным, но к концу первой недели к Земле уже приблизится первый в этом месяце солнечный ветер, принеся магнитную бурю средней интенсивности – 2-3 балла. Своего пика – 4 баллов – она достигнет 10 июля, после чего ее активность резко пойдет на спад.

Следующие несколько дней пройдут спокойно, но уже 14 июля начнется вторая волна магнитных бурь с 4-балльной интенсивностью воздействия. Она продлится до 23 июля с колебаниями 3-4 балла. Последняя неделя месяца ожидается спокойной.

Влияние магнитных бурь на здоровье людей


Несмотря на невысокую мощность магнитных бурь в июле, они будут иметь продолжительное воздействие, что может негативно отразиться на здоровье людей. Поэтому метеозависимым людям в этом месяце рекомендуется проконсультироваться с врачом, как защитить свой организм от воздействия магнитных бурь.

Несмотря на то, что не существует эффективных средств защиты от влияния солнечной активности, индивидуальные особенности организма каждого человека позволяют давать некоторые советы.

Прежде всего, метеозависимым людям в период магнитных бурь нужно стараться соблюдать режим дня, есть здоровую пищу и чаще бывать на свежем воздухе. Страдающим мигренями рекомендуется хорошо высыпаться. Людям, у которых в период магнитных бурь «скачет» давление, обязательно нужно принимать соответствующие препараты по назначению врача. Это необходимо для снижения риска инфарктов и инсультов, вероятность которых в этот период возрастает.

# Общество Здоровье
По материалам: rsute

Последние новости

Шикарное поместье в Колорадо за 25 миллионов долларов
Шикарное поместье в Колорадо за 25 миллионов долларов
В какие дни июля 2022 года ожидаются магнитные бури: расписание по дням
В какие дни июля 2022 года ожидаются магнитные бури: расписание по
Кадыров отреагировал на появление ЛГБТ-флага над мечетью в Германии
Кадыров отреагировал на появление ЛГБТ-флага над мечетью в Германии
Из Иркутска стартовала экспедиция по речному маршруту до порта Диксон
Из Иркутска стартовала экспедиция по речному маршруту до порта Диксон
Глава KuCoin опроверг слухи о неплатежеспособности компании
Глава KuCoin опроверг слухи о неплатежеспособности компании
Стало известно о планах Евросоюза выделить Украине 500 миллиардов евро
Стало известно о планах Евросоюза выделить Украине 500 миллиардов евро
Юлия Меньшова рассказала, какой сюрприз ей устроил Игорь Гордин в годовщину свадьбы
Юлия Меньшова рассказала, какой сюрприз ей устроил Игорь Гордин в
Певица Жасмин хотела бы стать молодой бабушкой
Певица Жасмин хотела бы стать молодой бабушкой
Яна Поплавская переживает из-за падчерицы
Яна Поплавская переживает из-за падчерицы
Астролог Лариса Андерсен рассказала об опасных днях
Астролог Лариса Андерсен рассказала об опасных днях
Умер оперный певец Юрий Григорьев
Умер оперный певец Юрий Григорьев
Аниматоры, дрессированные собаки, вечеринка в стиле «Тачки». Как прошло двухлетие сына Аветисян без отца
Аниматоры, дрессированные собаки, вечеринка в стиле «Тачки». Как

Топ на сегодня

Сооснователь Three Arrows Capital выставил на продажу бунгало в Сингапуре
Сооснователь Three Arrows Capital выставил на продажу бунгало в
Депутат Соловьев о желании Макаревича выступать в России: «Начали кончаться деньги. Неудивительно»
Депутат Соловьев о желании Макаревича выступать в России: «Начали
Российский адмирал рассказал о состоянии украинского флота
Российский адмирал рассказал о состоянии украинского флота
На Братском водохранилище ветром унесло от берега лодку с мужчиной и женщиной
На Братском водохранилище ветром унесло от берега лодку с мужчиной и
Британский офицер выгнал из дома многодетную семью из Украины
Британский офицер выгнал из дома многодетную семью из Украины

Еще по теме

Когда в июле 2022 года ожидаются магнитные бури и как они скажутся на здоровье людей
Магнитные бури в феврале 2022 года: как уберечь здоровье и силы
Магнитные бури в феврале 2018 – кому грозит плохое самочувствие
Магнитные бури в январе 2018 года: расписание на месяц, как сохранить здоровье и защититься от негативного воздействия магнитных бурь