В Краснодон ЛНР прибыла очередная партия гуманитарной помощи от Тюменской области
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В Краснодон ЛНР прибыла очередная партия гуманитарной помощи от Тюменской области

В Краснодон ЛНР прибыла очередная партия гуманитарной помощи от Тюменской области

В город Краснодон Луганской Народной Республики прибыло более 20 тонн гуманитарной помощи из Тюменской области.

В точку разгрузки прибыла машина с продуктами питания, средствами личной гигиены, медикаментами, оборудованием для пунктов временного размещения граждан, вынужденно покинувших населенные пункты в связи с боевыми действиями.


Кроме того, сотрудники МЧС по Тюменской области в рамках акции "МЧС России в помощь пожарным Донбасса" собрали и передали для своих краснодонских коллег пожарно-техническое вооружение.

"Эта гуманитарная помощь – очередное доказательство того, что Россия делает все возможное, чтобы поддержать жителей нашего региона и обеспечить нормальную жизнедеятельность территории", – сказал глава администрации города Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко.

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По материалам: uposters.ru

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