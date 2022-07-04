В Краснодон ЛНР прибыла очередная партия гуманитарной помощи от Тюменской области

Вадим Карасев

В город Краснодон Луганской Народной Республики прибыло более 20 тонн гуманитарной помощи из Тюменской области.

В точку разгрузки прибыла машина с продуктами питания, средствами личной гигиены, медикаментами, оборудованием для пунктов временного размещения граждан, вынужденно покинувших населенные пункты в связи с боевыми действиями.

Кроме того, сотрудники МЧС по Тюменской области в рамках акции "МЧС России в помощь пожарным Донбасса" собрали и передали для своих краснодонских коллег пожарно-техническое вооружение.

"Эта гуманитарная помощь – очередное доказательство того, что Россия делает все возможное, чтобы поддержать жителей нашего региона и обеспечить нормальную жизнедеятельность территории", – сказал глава администрации города Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко.