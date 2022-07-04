В Молчановке открылся виртуальный читальный зал областного Госархива
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В Молчановке открылся виртуальный читальный зал областного Госархива

В Молчановке открылся виртуальный читальный зал областного Госархива

В областной библиотеке имени И.И. Молчанова-Сибирского начал работу виртуальный читальный зал Государственного архива Иркутской области. Он будет полезен историкам и тем, кто изучает родословные. В аудитории установлено четыре компьютера. С их помощью любой желающий сможет посмотреть электронные копии фонда 50, где собраны документы 1746–1920 годов. Это метрические книги, указы, протоколы, рапорты, различные реестры, данные о проведении съездов духовенства и множество других исторических документов, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Чтобы изучать метрические книги и другие источники генеалогических исследований, необходимо быть зарегистрированным пользователем Госархива Иркутской области и оформить читательский билет в библиотеке. Просмотр документов возможен только в виртуальном читальном зале, однако через электронный каталог можно узнать, какие документы есть в базе фонда. В работе с архивными документами всем желающим могут помочь сотрудники читального зала государственного архива.

Открытие виртуального читального зала стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве между Иркутской областной библиотекой имени И.И. Молчанова-Сибирского и Государственным архивом региона. Соглашение подписали во время областного фестиваля «Дни славянской письменности и культуры» в мае этого года.

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По материалам: irk

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