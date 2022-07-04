В работе у команд Xbox есть еще много неанонсированных проектов
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В работе у команд Xbox есть еще много неанонсированных проектов

В работе у команд Xbox есть еще много неанонсированных проектов


Мероприятие Xbox & Bethesda Showcase, которое прошло несколько недель назад, было сконцентрировано на игровой линейке Xbox на ближайший год. Некоторые проекты, давно представленные для Xbox, получили дату релиза или релизное окно. И стало понятно, что ряд игр, которые игроки предполагали, что выйдут в этом году или начале 2023 года, появятся позже.

Пользователь Twitter под ником Klobrille решил свести в единую инфографику игровую линейку команд Xbox за последние годы, а также планы на будущие годы. Он распределил по годам игры, которые вскоре должны выйти. Это изображение прокомментировал руководитель маркетингового отдела Xbox Аарон Гринберг. Он похвалил работу, при этом отметив, что «список впечатляющий, особенно когда знаешь, что в работе есть еще и многое, что здесь не отражено».


Саму инфографику, которую представил Klobrille, можно посмотреть ниже.


# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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