В России предложили исключить косметику из параллельного импорта

Вадим Карасев

«Известия»: в России предложили исключить косметику и парфюмерию из параллельного импорта

Ассоциация крупных международных производителей различных товаров «Русбренд» предложила исключить косметику и бытовую химию из списка товаров для параллельного импорта. Соответствующее письмо было направлено в Минпромторг России, сообщают «Известия».

Также предлагается исключить из данного списка парфюмерию, моющие средства и капсулы для приготовления кофе. Речь идет о конкретных брендах, которые производят эти товары на территории России или ввозят их по прямому импорту. В письме указаны такие бренды, как Shamtu, Gliss Kur, Shauma, Syoss, Nivea, Rexona, Axe, «Чистая линия», «Сто рецептов красоты», Domestos, Vanish, а также Cillit, Tiret и Dosia. Среди кофеварок и приспособлений для кофе указаны Nescafe и Nespresso.

В Минпромторге пообещали рассмотреть данное предложение инициативу. Отмечается, что одним из оснований для включения в список товаров, которые разрешены для параллельного импорта, являлось «прекращение не только производства, но и отгрузок продукции в Россию».

Ранее стало известно, что маркетплейс Ozon начал торговать различными товарами, ввезенными в Россию в рамках параллельного импорта. Речь идет об электронике: компьютерах, смартфонах и комплектующих.

Параллельный, или серый, импорт предполагает ввоз товара в страну без разрешения правообладателя, например, при посредничестве третьих компаний. В России механизм легализовали весной. В список для параллельного импорта включают товары, которые прекратили поставлять на рынок.