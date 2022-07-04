В России предложили пересмотреть параметры экономических статей УК
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В России предложили пересмотреть параметры экономических статей УК

В России предложили пересмотреть параметры экономических статей УК«Известия»: в кабмин внесут законопроект о пересмотре параметров экономических статей УК

В ближайшие дни на отзыв в кабмин внесут законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс России в части определения крупного и особо крупного размера суммы налогов, сборов, страховых взносов. Об этом сообщил «Известиям» сенатор Иван Абрамов (ЛДПР).

В документе предлагается пересмотреть параметры экономических статей кодекса. В частности, речь идет об увеличении в два раза размера суммы налогов, сборов и страховых взносов, считающихся крупными и особо крупными и применяемыми при определении тяжести ущерба от преступления. Изменения планируется внести в 198-ю и 199-ю статьи Уголовного кодекса, которые регулируют деятельность индивидуальных предпринимателей (ИП) и организаций.

Как объяснил Абрамов, инициатива призвана восстановить баланс между тяжестью правонарушения и наказанием в сфере экономических преступлений. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что параметры определения крупного и особо крупного ущерба не менялись с 2003 года, несмотря на накопленную за 19 лет инфляцию. «В итоге тяжесть наказания за ряд преступлений в нынешних реалиях выглядит просто несоразмерной», — говорится в документе.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство делает все возможное для поддержки компаний, создания новых производственных цепочек и поддержки занятости, однако российскому бизнесу со своей стороны также следует адекватно оценивать свои возможности.


# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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