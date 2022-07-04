Великобритания вернула Турции голову Эрота с античного саркофага

Вадим Карасев

Мраморная голова Эрота возвращена в Турцию из Музея Виктории и Альберта в Лондоне. Британские реставраторы вместе со специалистами из Стамбульского археологического музея прикрепили ее на крышку одного из самых больших известных римских саркофагов — Сидамарского саркофага III века, откуда голова была отколота в 1882 году.

Сидамарский саркофаг был обнаружен в 1882 году в древнем городе Сидамара (современный Амбар) на юге центральной Турции. Его нашел британский военный консул генерал-майор сэр Чарльз Уилсон. Саркофаг имеет 3,8 метра в длину и 1,9 метра в ширину. Он украшен сложным барельефом. На крышке изображены лежащие мужчина и женщина. Два Эрота стоят на передних верхних углах. На переднем фасаде изображены всадники, охотящиеся в лесу на диких зверей. Два дерева с искривленными стволами и тяжелыми кронами завершают композицию. На противоположной длинной стороне в центре изображен сидящий мужчина в мантии, держащий свиток. Слева от него стоит женщина с покрытой головой, возможно, его жена. Справа — богиня Артемида. Присутствуют также божественные близнецы Кастор и Поллукс с лошадьми. За ними — архитектурный фон с искусно детализированными колоннами, капителями и фронтонами. На одной из коротких сторон изображена женщина, стоящая перед дверью гробницы и держащая фрукты. На другой короткой стороне вырезана сцена охоты. Фризы вокруг основания саркофага и крышки изображают амуров, сражающихся с дикими зверями, спортивные состязания и гонки на колесницах.

Найдя саркофаг, Чарльз Уилсон быстро перезахоронил его, планируя держать находку в тайне, пока не вернется и не договорится о доставке саркофага в Великобританию. Он отколол голову Эрота и забрал ее с собой в Англию, где в 1883 году одолжил ее Музею Южного Кенсингтона (ныне Музей Виктории и Альберта). Но планы Уилсона забрать саркофаг в Англию не осуществились. За время его отсутствия директором музея в Стамбуле был назначен художник и археолог Осман Хамди-бей. Он добился принятия более строгих законов, препятствующих вывозу из страны археологических находок, а главное — последовательного соблюдения этих законов на практике. С этого момента разграбление европейскими дипломатами и военными древностей на территории Османской империи значительно затруднилось. Саркофаг был вновь обнаружен местным сельским жителем в 1898 году. Он сообщил об этом в музей, и Осман Хамди-бей организовал перевозку саркофага в Стамбул. Он был установлен в музее в 1901 году.

Фото: Victoria and Albert Museum, London

После смерти Уилсона его дочь в 1933 пожертвовала голову Эрота Музею Виктории и Альберта. В том же году посетитель музея заметил, что голова хорошо подходит к Сидамарскому саркофагу. Сотрудники музея отправили гипсовый слепок головы в Стамбул и подтвердили, что она идеально подходит к месту скола на рельефе. Но в тот момент лондонский музей был готов отдать голову только в обмен на равноценный античный или византийский мрамор и передача головы не состоялась.

В течение 88 лет в музее Стамбула на саркофаге голова одного из Эротов была заменена копией. Наконец, в 2010 году переговоры возобновились. Хотя они шли очень медленно, все-таки в 2022 году Музей Виктории и Альберта, министерство культуры Турции и Стамбульский национальный археологический музей подписали партнерское соглашение, которое было скреплено возвращением головы с Сидамарского саркофага. Первоначальная реставрация прошла в Музее Виктории и Альберта в Лондоне, где мраморная голова была очищена и из нее был удален старый металлический штифт. В июне 2022 года команда из Музея Виктории и Альберта вылетела в Стамбул, и там британские и турецкие реставраторы закрепили голову на саркофаге.