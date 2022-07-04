Венгрия обвинила ЕС и Сороса в преступлениях мигрантов
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Венгрия обвинила ЕС и Сороса в преступлениях мигрантов

Венгрия обвинила ЕС и Сороса в преступлениях мигрантовГлава МИД Венгрии Сийярто обвинил ЕС и фонды Сороса в поощрении миграции

Европейский союз (ЕС) и фонды американского миллиардера Джорджа Сороса поощряют миграцию, именно они виновны в совершаемых мигрантами преступлениях. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его слова приводит РИА Новости.

«Ответственность за ущерб от насильственных преступлений, совершенных мигрантами, среди которых уже, к сожалению, есть человеческие жертвы, лежит на тех, кто поддерживает и поощряет миграцию и побуждает мигрантов приезжать в Сербию и Венгрию», — обвинил он Брюссель и Сороса.

По словам министра, ЕС и миллиардеру пора прекратить подстрекать мигрантов к совершению преступлений и «побуждать к нарушению суверенитета» Сербии и Венгрии.

Сийярто уточнил, что на южной границе Венгрии всего было остановлено более 110 тысяч нелегальных мигрантов. Он указал, что мигранты становятся все более агрессивными, к тому же они вооружаются. Помимо прочего, глава МИД страны рассказал, что все больше мигрантов прибывают с востока — со стороны Украины.

Ранее сообщалось, что жители Польши вышли на массовые протесты из-за огромного притока украинских беженцев. Также с первого июля страна перестала платить гражданам за поддержку мигрантов.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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