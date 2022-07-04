Виктория Бекхэм рассказала, что боится критики в адрес своей дочери Харпер из-за фигуры: "Я вижу, какими жестокими могут быть люди"

Вадим Карасев

Виктория Бекхэм снялась в фотосессии для Vogue Australia и дала интервью. В беседе с изданием она выразила опасения насчет того, что ее дочь Харпер в будущем может столкнуться с критикой из-за фигуры. Харпер нет в социальных сетях, так что нам пока не о чем беспокоиться. Но, видя, какими жестокими могут быть люди, могу сказать, что это действительно беспокоит меня. Она в том самом возрасте, когда ее тело начинает меняться. Важно убедиться, что мы много общаемся как семья, и она окружает себя хорошими друзьями.





Дэвид и Виктория Бекхэм с детьми





Фигура Харпер не соответствует общепринятым стереотипам о стройности, и многие критикуют родителей девочки за то, что они не обращают на это внимания. Внешность девочки и ее вес часто обсуждают в соцсетях и даже в прессе — в российских СМИ не раз появлялись оскорбительные статьи, посвященные ребенку.





Сама Виктория всегда переживала из-за своего веса: более 20 лет Бекхэм сидит на строгой диете и почти каждый день ест одно и то же — приготовленные на пару овощи и рыбу.





Харпер и Дэвид Бекхэм

Ранее Виктория, однако, отмечала, что ей нравятся пышные девушки, которые любят свое тело, и выразила надежду, что Харпер тоже будет любить себя, не стремясь к стройности.









Виктория также рассказала, что Харпер часто критикует модные образы мамы: по мнению девочки, во время своей карьеры в Spice Girls Бекхэм носила слишком короткие юбки. Она не из тех детей, которые выходят на улицу с макияжем и в кроп-топе. Недавно она сказала мне: "Мама, я видела несколько твоих фотографий, когда ты была в Spice Girls, и твои юбки были просто неприемлемы. Они были слишком короткими", — рассказала Виктория и добавила, что ее муж Дэвид Бекхэм в этом поддерживает Харпер.





Бекхэм добавила, что беспокоится о том, как общество примет и других ее детей.

Вы предлагаете им свою поддержку и делаете все возможное, чтобы помочь им. Но это заставляет вас немного нервничать, потому что вы хотите, чтобы окружающие были добры к вашим детям и им нравилось то, что ваши дети делают.

В интервью Виктория рассказала и об отношениях с мужем Дэвидом Бекхэмом: Мы все еще очень близки. Мы любим друг друга. Он мое все.









Сегодня пара отмечает 23-ю годовщину свадьбы: по этому случаю они поделились совместными фотографиями в инстаграме*.

Все говорили, что он несмешной, говорили, что я никогда не улыбаюсь, говорили, что это ненадолго. Сегодня мы отмечаем 23 года совместной жизни. Дэвид, я так тебя люблю,

— написала она.





Фото из инстаграма* Дэвида Бекхэма

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Ксения Смирнова