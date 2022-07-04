Власти Сингапура допустили ужесточение регулирования криптовалют

Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) рассматривает возможность введения более жесткого регулирования криптовалютной индустрии. Об этом говорится в ответе ведомства на парламентский запрос.

Согласно документу, MAS изучает меры дополнительной защиты потребителей.

«Они могут включать ограничения на участие в розничной торговле и правила использования кредитного плеча при операциях с криптовалютами», — заявили в регуляторе.

Ранее MAS рекомендовало компаниям отрасли не рекламировать свои услуги для широкой публики во избежание риска спекуляций.

В конце июня управление объявило хедж-фонду Three Arrows Capital выговор за предоставление ложной информации и превышение разрешенного порога активов под управлением.

Напомним, MAS пригрозило «неумолимо жестко» бороться с нарушениями в криптовалютной индустрии.