Волонтеры центра ЕР в Херсоне учат язык жестов для работы с некоторыми посетителями
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Волонтеры центра ЕР в Херсоне учат язык жестов для работы с некоторыми посетителями

Волонтеры центра ЕР в Херсоне учат язык жестов для работы с некоторыми посетителями

Волонтеры гуманитарного центра "Единой России" в Херсоне начали учить язык жестов для общения с посетителями с ограниченными возможностями здоровья.

За месяц работы центра туда обратились 33 тыс. человек. Часть из них - люди, имеющие серьезные ограничения по здоровью. Например, еженедельно в центр за гуманитарной помощью приходят глухонемые жители Херсона. Общаться с ними было довольно затруднительно, тогда добровольцы решили учить язык жестов.


Сначала волонтеры выучили несколько самых простых фраз, но первые успехи в общении заставили двигаться дальше.

"Постепенно запоминаешь и начинаешь общаться. Когда люди видят, что ты их понимаешь и можешь ответить, просто светятся от счастья", - говорит волонтер центра Павел.

В центр ежедневно обращаются более тысячи человек. Здесь можно получить юридическую и медицинскую консультации, необходимые лекарства и продуктовую помощь. Некоторые приходят в центр семьями или приезжают из близлежащих населенных пунктов.

Раз в неделю жители Александровки приезжают в гуманитарный центр за продуктовой помощью, средствами гигиены и лекарствами.

"То, что жители сел приезжают к нам, скорее исключение из правил. У нас есть перечень населенных пунктов с потребностью и даже адресными заявками, которые мы формируем и далее совместно с Росгвардией и военными развозим. Этот список довольно внушительный. С жителями проговариваем так, что как только выезжаем в какой-то населенный пункт, заранее сообщаем", - рассказал депутат Госдумы, замруководителя фракции "Единая Россия", руководителя гуманитарной миссии партии по направлению "Юг" Игорь Кастюкевич.

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По материалам: uposters.ru

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