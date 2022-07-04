Восточный гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года

Вадим Карасев

Начинается новая неделя. Эксперты в области восточных прогнозов рассказали, каким будет это время для каждого из нас. Старайтесь следовать простым рекомендациям, чтобы не упасть в грязь лицом, ведь неделя ожидает нас весьма непростая.

Все, что вам будет необходимо на этой неделе — это просто чуть больше вдохновения и энтузиазма, внутреннего огня. Ранее мы рассказывали о том, каковы источники энергии и жизненной силы для разных представителей Восточного гороскопа. Помните об этом, чтобы в период с 4 по 10 июля оставаться активными, продуктивными и заряженными на успех.

Крыса (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 год рождения)

Крысам на этой неделе стоит сфокусировать свое внимание на духовном развитии, на попытках стать лучше. Также важно попробовать понять себя, осознав свои цели, текущее духовное состояние. В этом Крысам помогут советы мастера Шаолинь. Чтобы не накликать на себя беду, эксперты советуют Крысам быть учтивыми с окружающими, а также проявлять доброту к близким и друзьям. Нужно помогать тем, кто очень сильно нуждается в поддержке, а также здраво оценивать свои возможности, чтобы не обещать людям того, что сделать не получится.

Бык (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 год рождения)

Быки — ментально сильные люди, но на этой неделе им придется встретиться с некоторыми трудностями и неурядицами, которые выбьют их из колеи и могут стать причиной эмоциональных проблем. Чтобы этого не произошло, можно воспользоваться пятью способами возвращения силы и жизненной энергии. Любые кризисные ситуации будет преодолевать легче, если действовать осторожно, а не переть вперед, словно бульдозер. Нужно оставаться рассудительными, чтобы не нажить себе новых врагов и недоброжелателей.

Тигр (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 год рождения)

Главный помощник Тигров в период с 4 по 10 июля — позитивное мышление. С его помощью им удастся привлечь внимание противоположного пола, а также остаться на плаву в деловой сфере. Чтобы развить его, можно воспользоваться пятью полезными способами. В общении с людьми стоит как можно меньше оперировать стереотипными доводами и мыслями, которые самим Тиграм не принадлежат. Это может спровоцировать шквал недоверия со стороны окружающих. Если нет личного мнения по какому-то вопросу, лучше честно всем в этом признаться.

Кролик (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 год рождения)

Кроликам на этой неделе в самую первую очередь необходимо помнить об огромной силе слов и мыслей. Если хочется преуспеть в чем-то, то нужно почаще произносить фразы, привлекающие удачу. В общении с противоположным полом важно уделять особе внимание своей внешности. Необязательно бежать в магазин за новыми вещами или идти в парикмахерскую, чтобы сделать новую прическу. Достаточно выглядеть аккуратно и ухоженно. Это будет иметь очень благоприятный эффект и в деловом общении, в бизнесе и прочих сферах.

Дракон (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 год рождения)

Драконам на этой неделе удастся улучшить свое самочувствие. Все люди, которые рождены в эти года, должны сфокусироваться на укреплении энергии и здоровья. Лучшего времени для этого просто не придумаешь. В этом плане полезными будут три полезные техники, а также прогулки, спорт, растяжка, йога, медитации. Не нужно забывать и о духовном развитии. Это прекрасное время для чтения молитв, посещения церкви, синагоги, мечети. В делах стремительность и целеустремленность лучше пока заменить на осторожность и вдумчивость.

Змея (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 год рождения)

Змеям лучше сосредоточить свое внимание на саморазвитии. Это идеальная неделя для изучения языков, чтения книг, посещения различных семинаров, сдачи экзаменов. Гораздо легче Змеям будет даваться принятие важных решений, так что не стоит пугаться непростых ситуаций. Можно будет прощупать почву в любовных отношениях — попробовать получше узнать понравившегося человека. Главное — не слушать мнение окружающих о том, кто нравится Змеям, поскольку люди в этот период будут не до конца честными и открытыми, злопамятными и грубыми.

Лошадь (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 год рождения)

Согласно Восточному гороскопу, люди, рожденные в год Лошади, будут крайне успешными в делах и работе. «Под лежачий камень вода не течет», поэтому придется больше тратить сил и времени на решение проблем. Это автоматически означает, что придется больше отдыхать. Чтобы восстанавливать энергию быстрее, следует избегать использования гаджетов перед сном, лучше питаться, меньше переживать по мелочам, заниматься спортом. Также стоит меньше думать о том, что на уме у окружающих людей. Их поступки и слова могут быть иррациональными и лишенными смысла.

Коза (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 год рождения)

В жизни Коз с высокой вероятностью может появиться человек, который будет связан с ними кармой. На появление такого человека будет указывать несколько важных признаков. Судьбоносные встречи — это далеко не все, что ждет Коз. Также им стоит быть внимательнее к событиям, которые происходили ранее. Если в их жизни станут происходить вещи, которые происходили с ними ранее, это будет знаком того, что они идут по неправильному пути. Эксперты настоятельно советуют этим людям бороться с излишествами, вредными привычками и унынием.

Обезьяна (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 год рождения)

Эта неделя для Обезьян может стать вялой и непродуктивной. Само собой, таковой она станет, если не предпринимать никаких усилий, чтобы это исправить. Например, важно высыпаться, больше двигаться, меньше унывать. Для бодрости и успеха в делах можно также пользоваться шепотками на утренний кофе. В период с 4 по 10 июля Обезьянам следует фокусировать внимание на сотрудничестве с другими людьми. Нужно оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается, чтобы в будущем получить ответную помощь. Важно помнить об актуальности закона равноценного обмена.

Петух (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 год рождения)

Эксперты советуют всем, кто был рожден в год Петуха, провести эту неделю в активности и стремлении к достижению целей. Важно пользоваться практиками, помогающими услышать внутренний голос, поскольку ближе к концу недели интуиция этих людей станет более сильной. Удача последует за уверенными в себе людьми, так что будет стимул поменьше сомневаться в своих силах и возможностях. Жизнь этих людей может измениться, причем самым кардинальным образом. Сейчас все в их руках и зависит в первую очередь от них самих, а не от удачи.

Собака (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 год рождения)

Собакам эксперты в области Восточных прогнозов рекомендуют подбирать правильно свой образ на каждый день, ведь неудачная одежда блокирует чакры. Также блокировать энергию будет безделье. Если Собаки хотят, чтобы их заметили, начали уважать, то им стоит начать активнее заниматься делами. В период с 4 по 10 июля наибольшим вдохновением для большинства людей станут те, кто не сидит и не ждет удачи, а идет ей навстречу. Есть поговорка «один день весь год кормит». Так вот, сейчас одна неделя имеет огромное значение для всего оставшегося лета.

Свинья (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 год рождения)

В жизни представителей этого Восточного Знака могут появиться те, кто захочет от них что-то получить, ничего не давая взамен. Таких людей эксперты советуют срочно исключать из списка друзей. Также очень важно говорить только правду. Ложь ослабляет биополе человека, а в период с 4 по 10 июля она и вовсе может стать причиной огромных трудностей на всех фронтах. Люди, рожденные в год Свиньи, смогут расширить границы возможного, добиться огромных успехов на любовном и деловом поприще. Это их время и их черёд брать своё.