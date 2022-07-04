Все больше инсайдеров говорят о разработке портативной Xbox

Вадим Карасев





В последние дни в сети обсуждается возможная разработка со стороны Microsoft портативной игровой приставки Xbox. Изначально об этом заговорил игровой инсайдер Джез Корден, а потом его слова поддержал другой инсайдер — Rand_al_Thor19. Конкретной информации о том, что это будет за устройство, и когда стоит ожидать его релиз, инсайдеры не уточняют.

Еще один игровой журналист и инсайдер Insipid Ghost в ходе выпуска подкаста Double-Barrel Gaming рассказал, что тоже знает о разработке портативного игрового устройства Xbox. Он не привел деталей, но сослался на некий источник, который не только знает о разработке этого устройства, но и видел его прототип. Как отмечает Insipid Ghost — это не будет консоль вроде PSP, на которой выходили эксклюзивы, это будет консоль для облачных игр, на которой будут запускаться игры за счет Xbox Cloud Gaming.

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На данный момент Microsoft не подтверждала разработку портативного игрового устройства Xbox.