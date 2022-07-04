Xbox Game Pass июль 2022 года: что добавляют, удаляют
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Xbox Game Pass июль 2022 года: что добавляют, удаляют

Xbox Game Pass июль 2022 года: что добавляют, удаляют


Почти каждый день появляются новые новости о подписке Game Pass, из-за чего игрокам бывает сложно отследить, какие игры ожидать в подписке в ближайшее время, а какие будут удалены. В этом материале мы собираем информацию о том, какие игры в июле 2022 года будут добавлены в Game Pass, и какие покинут подписку (или уже покинули, если вы смотрите этот материал в конце месяца).

Материал обновляется в течение месяца по мере поступления информации.

Новые игры в Game Pass в июле 2022 года



Дата



Игра



Платформа



1 июля 2022 г.



Far Cry 5



Xbox, PC, xCloud



5 июля 2022 г.



Last Call BBS



PC



7 июля 2022 г.



Matchpoint: Tennis Championships



Xbox [уточняется]



14 июля 2022 г.



Escape Academy



Xbox [уточняется]



19 июля 2022 г.



As Dusk Falls



Xbox, PC



26 июля 2022 г.



Immortality



Xbox, PC

Что удаляют из Game Pass в июле 2022 года



Дата



Игра



Платформа



15 июля 2022 г.



Atomicrops



Xbox, PC



15 июля 2022 г.



Carrion



Xbox, PC



15 июля 2022 г.



Children of Morta



Xbox, PC



15 июля 2022 г.



Cris Tales



Xbox, PC



15 июля 2022 г.



Lethal League Blaze



Xbox, PC
# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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