Xbox Game Pass июль 2022 года: что добавляют, удаляют

Вадим Карасев





Почти каждый день появляются новые новости о подписке Game Pass, из-за чего игрокам бывает сложно отследить, какие игры ожидать в подписке в ближайшее время, а какие будут удалены. В этом материале мы собираем информацию о том, какие игры в июле 2022 года будут добавлены в Game Pass, и какие покинут подписку (или уже покинули, если вы смотрите этот материал в конце месяца).

Новые игры в Game Pass в июле 2022 года

Что удаляют из Game Pass в июле 2022 года

Материал обновляется в течение месяца по мере поступления информации.1 июля 2022 г.Xbox, PC, xCloud5 июля 2022 г.PC7 июля 2022 г.Xbox [уточняется]14 июля 2022 г.Xbox [уточняется]19 июля 2022 г.Xbox, PC26 июля 2022 г.Xbox, PC15 июля 2022 г.Xbox, PC15 июля 2022 г.Xbox, PC15 июля 2022 г.Xbox, PC15 июля 2022 г.Xbox, PC15 июля 2022 г.Xbox, PC