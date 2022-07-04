Xbox Game Pass июль 2022 года: что добавляют, удаляют
Сегодня, 13:10 Вадим Карасев
Почти каждый день появляются новые новости о подписке Game Pass, из-за чего игрокам бывает сложно отследить, какие игры ожидать в подписке в ближайшее время, а какие будут удалены. В этом материале мы собираем информацию о том, какие игры в июле 2022 года будут добавлены в Game Pass, и какие покинут подписку (или уже покинули, если вы смотрите этот материал в конце месяца).Материал обновляется в течение месяца по мере поступления информации.
Новые игры в Game Pass в июле 2022 года
Дата
Игра
Платформа
1 июля 2022 г.
Far Cry 5
Xbox, PC, xCloud
5 июля 2022 г.
Last Call BBS
PC
7 июля 2022 г.
Matchpoint: Tennis Championships
Xbox [уточняется]
14 июля 2022 г.
Escape Academy
Xbox [уточняется]
19 июля 2022 г.
As Dusk Falls
Xbox, PC
26 июля 2022 г.
Immortality
Xbox, PC
Что удаляют из Game Pass в июле 2022 года
Дата
Игра
Платформа
15 июля 2022 г.
Atomicrops
Xbox, PC
15 июля 2022 г.
Carrion
Xbox, PC
15 июля 2022 г.
Children of Morta
Xbox, PC
15 июля 2022 г.
Cris Tales
Xbox, PC
15 июля 2022 г.
Lethal League Blaze
Xbox, PC
По материалам: newxboxone