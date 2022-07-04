За 10 лет СберНПФ выплатил жителям Иркутской области по накопительной пенсии 520 миллионов рублей

75% жителей Иркутска осведомлены о своих возможностях управления пенсионными накоплениями, выяснил СберНПФ, опросив 13 тысяч жителей из российских городов с населением более 500 тысяч человек. Опрос проводился к 10-летию со дня осуществления первых выплат в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) и показал, что большинство клиентов, направивших свои пенсионные накопления в СберНПФ, довольны качеством обслуживания, сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

Система ОПС, которая формирует будущую пенсию россиян, складывается из двух частей — страховой и накопительной пенсий. В накопительной части ровно 10 лет назад, 1 июля 2012 года в силу вступили законодательные нормы, которые позволили россиянам получать пенсионные выплаты в рамках ОПС: единовременную выплату, накопительную пенсию или срочную пенсионную выплату. До этого выплаты получали только правопреемники. За эти 10 лет клиентами СберНПФ в рамках ОПС стали 8,7 миллиона россиян. Это один из самых высоких показателей на рынке НПФ.

За этот период фондом было выплачено жителям Иркутской области:





490 миллионов рублей по единовременной выплате;







26,9 миллиона рублей по накопительной пенсии (выплачивается пожизненно и ежемесячно);







4,6 миллиона рублей по срочной выплате (может быть назначена по заявлению застрахованного лица с указанием определённого срока, в течение которого он желает получать средства, однако срок выплаты не может быть меньше 120 месяцев).





По договорам обязательного пенсионного страхования выплаты получили чуть более 7 тысяч жителей Иркутской области. НПФ Сбербанка активно внедряет цифровые сервисы для клиентов. Так, ещё пять лет назад на сайте фонда появилась возможность оформить заявление на получение выплат по ОПС дистанционно — услугой уже воспользовалось 11 тысяч россиян. А в начале 2022 года заработала опция, позволившая правопреемникам подавать заявление на оформление выплат онлайн на сайте СберНПФ (подано 1,5 тысячи заявлений).

Кроме того, клиенты фонда могут дистанционно оформить заявление на актуализацию своих персональных данных, заказать выписку с информацией по счёту или копию договора. 88% клиентов, которые в этом году оформили выписку по счёту, сделали это дистанционно. И 80% клиентов, заказавших копии договоров, получили их в электронном виде.

ПАО Сбербанк

СберНПФ — негосударственный пенсионный фонд Сбербанка, основанный 17 марта 1995 года. АО «НПФ Сбербанка» входит в блок «Управление благосостоянием» ПАО Сбербанк