За 10 лет СберНПФ выплатил жителям Иркутской области по накопительной пенсии 520 миллионов рублей
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » За 10 лет СберНПФ выплатил жителям Иркутской области по накопительной пенсии 520 миллионов рублей

За 10 лет СберНПФ выплатил жителям Иркутской области по накопительной пенсии 520 миллионов рублей

75% жителей Иркутска осведомлены о своих возможностях управления пенсионными накоплениями, выяснил СберНПФ, опросив 13 тысяч жителей из российских городов с населением более 500 тысяч человек. Опрос проводился к 10-летию со дня осуществления первых выплат в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) и показал, что большинство клиентов, направивших свои пенсионные накопления в СберНПФ, довольны качеством обслуживания, сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

Система ОПС, которая формирует будущую пенсию россиян, складывается из двух частей — страховой и накопительной пенсий. В накопительной части ровно 10 лет назад, 1 июля 2012 года в силу вступили законодательные нормы, которые позволили россиянам получать пенсионные выплаты в рамках ОПС: единовременную выплату, накопительную пенсию или срочную пенсионную выплату. До этого выплаты получали только правопреемники. За эти 10 лет клиентами СберНПФ в рамках ОПС стали 8,7 миллиона россиян. Это один из самых высоких показателей на рынке НПФ.

За этот период фондом было выплачено жителям Иркутской области:


490 миллионов рублей по единовременной выплате;



26,9 миллиона рублей по накопительной пенсии (выплачивается пожизненно и ежемесячно);



4,6 миллиона рублей по срочной выплате (может быть назначена по заявлению застрахованного лица с указанием определённого срока, в течение которого он желает получать средства, однако срок выплаты не может быть меньше 120 месяцев).

По договорам обязательного пенсионного страхования выплаты получили чуть более 7 тысяч жителей Иркутской области. НПФ Сбербанка активно внедряет цифровые сервисы для клиентов. Так, ещё пять лет назад на сайте фонда появилась возможность оформить заявление на получение выплат по ОПС дистанционно — услугой уже воспользовалось 11 тысяч россиян. А в начале 2022 года заработала опция, позволившая правопреемникам подавать заявление на оформление выплат онлайн на сайте СберНПФ (подано 1,5 тысячи заявлений).

Кроме того, клиенты фонда могут дистанционно оформить заявление на актуализацию своих персональных данных, заказать выписку с информацией по счёту или копию договора. 88% клиентов, которые в этом году оформили выписку по счёту, сделали это дистанционно. И 80% клиентов, заказавших копии договоров, получили их в электронном виде.

ПАО Сбербанк
СберНПФ — негосударственный пенсионный фонд Сбербанка, основанный 17 марта 1995 года. АО «НПФ Сбербанка» входит в блок «Управление благосостоянием» ПАО Сбербанк

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

За 10 лет СберНПФ выплатил жителям Иркутской области по накопительной пенсии 520 миллионов рублей
За 10 лет СберНПФ выплатил жителям Иркутской области по накопительной
В Италии заявили о бесполезности дальнейшей поддержки Украины
В Италии заявили о бесполезности дальнейшей поддержки Украины
В работе у команд Xbox есть еще много неанонсированных проектов
В работе у команд Xbox есть еще много неанонсированных проектов
Какую пенсию получает Леонид Якубович
Какую пенсию получает Леонид Якубович
Минобороны заявило о запрете украинских военных жителям покидать дома в Харькове
Минобороны заявило о запрете украинских военных жителям покидать дома
Бурак Озчивит подарит жене Порше: эксперты оценивают автомобиль в 26 миллионов рублей
Бурак Озчивит подарит жене Порше: эксперты оценивают автомобиль в 26
Популярный ведущий раскрыл отношение к Урганту
Популярный ведущий раскрыл отношение к Урганту
Off-duty: Анджелина Джоли с дочерьми Захарой, Вивьен и Шайло проводит время в Италии
Off-duty: Анджелина Джоли с дочерьми Захарой, Вивьен и Шайло проводит
Стали известны представления американцев о настоящем богатстве
Стали известны представления американцев о настоящем богатстве
Венгрия обвинила ЕС и Сороса в преступлениях мигрантов
Венгрия обвинила ЕС и Сороса в преступлениях мигрантов
Диана Арбенина решила прыгнуть в толпу людей
Диана Арбенина решила прыгнуть в толпу людей
Сергей Безруков поделился фото с подросшей дочкой - именинницей
Сергей Безруков поделился фото с подросшей дочкой - именинницей

Топ на сегодня

Байден покинул пресс-конференцию после вопроса о гибели мигрантов
Байден покинул пресс-конференцию после вопроса о гибели мигрантов
Аниматоры, дрессированные собаки, вечеринка в стиле «Тачки». Как прошло двухлетие сына Аветисян без отца
Аниматоры, дрессированные собаки, вечеринка в стиле «Тачки». Как
Пожар на крыше башни в районе «Москва-Сити» потушили
Пожар на крыше башни в районе «Москва-Сити» потушили
Певица Жасмин хотела бы стать молодой бабушкой
Певица Жасмин хотела бы стать молодой бабушкой
Глава KuCoin опроверг слухи о неплатежеспособности компании
Глава KuCoin опроверг слухи о неплатежеспособности компании

Еще по теме

Правительство одобрило проект о периоде выплаты накопительной пенсии
Путин продлил срок выплат накопительных пенсий в 2018 году
Правительство обсудит проект о периоде выплаты накопительной пенсии
В Минтруде захотели снизить размер ежемесячной накопительной пенсии