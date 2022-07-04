Забравшемуся в дом Тейлор Свифт сталкеру предъявлены обвинения

Вадим Карасев

Забравшегося в дом Тейлор Свифт мужчину обвинили в преследовании

В дом американской певицы Тейлор Свифт дважды проник мужчина. Об этом пишет The Hollywod Reporter.

Сталкером оказался 35-летний житель Нью-Йорка. 26 марта он забрался в одну из резиденций артистки в районе Трайбека. 12 июня он проник в другой дом Свифт, расположенный на той же улице, и угрожал певице через домофон.

Полиция уже арестовала сталкера. Ему предъявлены обвинения в незаконном проникновении и преследовании.

Певицу ранее уже преследовали поклонники. В 2018 году в ее таунхаус в Трайбеке зашел фанат и вздремнул. В том же году возле дома Свифт в Беверли-Хиллз был задержан мужчина, при котором были обнаружены нож, веревка и боеприпасы.

Ранее стало известно о том, что в дом американской певицы Арианы Гранде ворвался преследующий ее фанат.