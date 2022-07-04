Женщины каких знаков зодиака легко могут стать любовницами

Далеко не каждая женщина согласится взять на себя роль любовницы. Но астрология выделяет четыре знака зодиака, которые легко согласятся тайно встречаться с женатым мужчиной. Не исключено, что со временем он и вовсе уйдет от своей супруги.

Какие женщины по знакам зодиака готовы стать любовницами

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

У женщин этого знака на первом месте стоит удовольствие. Они умны и не привыкли себя в чем-то ограничивать, поэтому если что-то захотят, то обязательно сделают и даже не будут сомневаться. Стрельцы умеют и знают, как наслаждаться жизнью, поэтому стараются взять от нее все. Они активны, любознательны и всегда рады новым приключениям. Если они ввязались в авантюру, то дойдут до конца.

В плане отношений Стрельцы тоже всегда ищут развлечения. Женщины этого знака не спешат обзаводиться семьей, поскольку больше всего любят свободу. Но, несмотря на это, они легко могут стать любовницами женатых мужчин. Такие отношения будут вызывать у них интерес и страсть. При этом их никто не будет загонять в рамки и они смогут позволить себе сделать все, что только пожелают.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Женщины этого знака обладают особой харизмой и, словно магнитом, притягивают к своей персоне противоположный пол. Для Скорпиона характерны интимность, загадочность и чувственность. Их страсть настолько сильна, что от влюбленности нередко они теряют голову. Многие хотят испытывать новые ощущения. В личной жизни они ведут себя слишком откровенно. Представительница знака может одновременно быть хорошей женой и отменной любовницей. Для нее это вполне естественно и нормально. Они непостоянны и их настроение может меняться каждую минуту. Быть любовницей для них — значит, освободиться от оков. Они легко могут «заманить мужчину в свой плен» и наслаждаться жизнью.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рожденные под этим знаком — настоящие фантазеры, они переполнены эмоциями, впечатлениями и чувствами. Они давно мечтают встретить настоящего рыцаря на белом коне и нередко его все же встречают. Но этот рыцарь оказывается не таким, как они хотели. В итоге это женатый мужчина, который ищет жертву, чтобы отвлечься от семейных проблем. У Рыб же он может вызывать большой интерес. Женщины думают, что выступают в роли спасительницы для своего спутника, считая, что в молодости он совершил ошибку, а теперь сожалеет об этом. Тайные отношения Рыб с женатым мужчиной — это мощный вихрь эмоций. Без этого их жизнь кажется скучной и неинтересной.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овнам больше всего нравится активность в отношениях. У них легко и часто возникают чувства. Монотонные и спокойные отношения им не нравятся и быстро надоедают. Им больше по душе страсть и искры в глазах. Женщины этого знака легко могут согласиться на отношения с женатым мужчиной. Овны могут решиться стать любовницами лишь в том случае, если сильно этого захотят. При этом они отлично выполняют свою роль.