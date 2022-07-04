Жуков: Госдума 5 июля рассмотрит в III чтении законопроект о Социальном фонде

Госдума 5 июля рассмотрит в третьем чтении законопроект о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования (Социального фонда России), а также пакет сопутствующих инициатив, рассказал журналистам первый вице-спикер палаты Александр Жуков по итогам Совета Думы.

«Что касается завтрашнего дня, довольно много законопроектов в третьем чтении, в том числе о создании единого фонда (пенсионного и социального страхования. — Прим. ред.)», — сказал депутат.

Пакет законопроектов, согласно которому с 1 января 2023 года в России создадут Фонд пенсионного и социального страхования, объединив Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования, Госдума приняла во втором чтении 29 июня. Также документы предполагают, что в России установят единые тарифы взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование.