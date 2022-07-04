Звезда сериала «Сваты» рассказал о роковой ошибке создателей проекта
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Звезда сериала «Сваты» рассказал о роковой ошибке создателей проекта

Звезда сериала «Сваты» рассказал о роковой ошибке создателей проекта

Звезда сериала «Сваты» рассказал о роковой ошибке создателей проектаЗвезда сериала «Сваты» Васильев рассказал о роковой ошибке создателей проекта

Народный артист России и звезда сериала «Сваты» Анатолий Васильев рассказал о роковой ошибке создателей проекта. Об этом он сообщил News.ru.

По словам актера, именно смена режиссера первого сезона «Сватов» Юрия Морозова стала ошибкой. «До сих пор не понимаю, почему поменяли замечательного режиссера Юрия Морозова, который, собственно, данный проект и запускал. С ним было очень интересно работать, и то, что его убрали, — это, конечно, потеря для ленты», — отметила артист.

Васильев добавил, что ему неизвестны истинные причины ухода кинодеятеля с поста режиссера, однако популярностью сериал обязан именно ему: «Вообще странно, что про Юрия никто не вспоминает. Замечательный, конечно, режиссер. Помнится, я встретил его на вокзале и спросил: "Юра, почему же ты перестал работать над проектом?", а он просто пожал плечами и на этом все, видимо, кому-то было виднее. Успех сериала однозначно сделал он, но об этом, к сожалению, никто и ничего не говорит».

В апреле этого года в Госдуме предложили запретить показ «Сватов» и других программ студии «Квартал 95», основанной президентом Украины Владимиром Зеленским, по телевидению.


# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Цена на газ в Европе рекордно выросла
Цена на газ в Европе рекордно выросла
Двое мужчин утонули в Ангарском и Иркутском районах
Двое мужчин утонули в Ангарском и Иркутском районах
Недвижимость Лободы и Брежневой вне закона? Смогут ли певицы продать элитные особняки в России
Недвижимость Лободы и Брежневой вне закона? Смогут ли певицы продать
Маргарита Симоньян жестко посмеялась над оскандалившейся ведущей
Маргарита Симоньян жестко посмеялась над оскандалившейся ведущей
Виктор Хориняк взялся за экологию
Виктор Хориняк взялся за экологию
Фото сына Стаса Пьехи из больницы после операции
Фото сына Стаса Пьехи из больницы после операции
Последние новости о Лайме Вайкуле: возможная онкология и крупные долги певицы
Последние новости о Лайме Вайкуле: возможная онкология и крупные
В Госдуме поставили условие для переименования Калининграда
В Госдуме поставили условие для переименования Калининграда
Подборка гифок (25 гифок) - 04.07.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 04.07.2022
Multichain добавил поддержку сайдчейна биткоина RSK
Multichain добавил поддержку сайдчейна биткоина RSK
Звезда сериала «Сваты» рассказал о роковой ошибке создателей проекта
Звезда сериала «Сваты» рассказал о роковой ошибке создателей проекта
Галкин и Пугачева переехали в Латвию
Галкин и Пугачева переехали в Латвию

Топ на сегодня

Обесцвеченные брови и эффект "глазированного пончика": 6 бьюти-трендов, которые любят Меган Фокс, Хейли Бибер и Белла Хадид
Обесцвеченные брови и эффект "глазированного пончика": 6
Байден покинул пресс-конференцию после вопроса о гибели мигрантов
Байден покинул пресс-конференцию после вопроса о гибели мигрантов
Аниматоры, дрессированные собаки, вечеринка в стиле «Тачки». Как прошло двухлетие сына Аветисян без отца
Аниматоры, дрессированные собаки, вечеринка в стиле «Тачки». Как
Пожар на крыше башни в районе «Москва-Сити» потушили
Пожар на крыше башни в районе «Москва-Сити» потушили
Необычный лайфхак от строителя, как не сгореть во время работы под палящим солнцем
Необычный лайфхак от строителя, как не сгореть во время работы под

Еще по теме

Зеленский заявил, что закрывает проект «Сваты» из-за «наперсточников» из СБУ
Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»
Сериал «Сваты» оказался основан на жизни Зеленского
В Минкульте назвали условие возвращения «Сватов»