10 фактов о празднике Ивана Купала, про которые вы могли не знать

Вадим Карасев

Иван купала — народный праздник, который всегда отмечается в ночь с 6 на 7 июля. Эксперты рассказали о некоторых важных и интересных фактах об этом празднике, про которые многие из наших читателей могли ранее не слышать.

Мы уже знакомили вас с обрядами на богатство, любовь и удачу, которые проводятся в период данного праздника. Настало время побольше узнать о самом этом празднике и его истории.

Этот праздник отмечался еще до рождения Христа

Некоторые исторические данные и косвенные факты указывают на то, что этому празднику уже около 3000 лет. Да, вариации традиций всегда менялись, но его можно назвать одним из самых древних вообще в целом в мировой культуре. Раньше праздник назывался Купайло, Солнцекрес. Купало, Соботки, Иван Травный. Этот праздник имеет языческие корни и помимо Руси отмечался в огромном количестве стран восточной Европы.

Это праздник богов любви и голода

Купало — бог любви, а Мара (именовалась также Мареной) — богиня зимы. Зима в древности всегда олицетворяла голод, смерть, страх, темноту. Люди делали чучело Мары и сжигали его в костре, либо топили в воде. Так отпугивалось всякое зло, привлекалась удача.

Факты также говорят о том, что божество Купало могло появиться в славянском пантеоне случайно. Какой-то из летописцев, вероятно, подумал, что Купало — бог, которому люди в этот день молятся и в честь которого устраивают игрища. Далее его неверную трактовку взяли на вооружение другие летописцы.

Магическая сила папоротника

Многие слышали истории о том, что люди в древности ходили искать цветущий папоротник. Согласно поверьям, это давало неограниченные силы, удачу. Далеко не все знают о том, что люди также просто находили это растение вечером или ночью, чтобы попросить у него помощи и прощения грехов.

Раньше Ивана Купала праздновали в другое время

На протяжении более чем двух с половиной тысяч лет этот праздник отмечался в день летнего солнцестояния. Потом календарь изменился, поэтому люди стали отмечать его на две недели раньше.

Православие заменило языческие традиции

Иван Купала связан с водой и ее живительной силой. Именно поэтому к этому празднику приурочили другой праздник, но уже не народный, а христианский. Речь идет о дне рождения Иоанна Крестителя — того самого, который крестил Иисуса Христа, исполнив древнее пророчество.

Не спешите купаться утром в день Ивана Купала

Многие говорят, что в этом нет ничего страшного, либо это даже полезно. Тем не менее, на Руси было много областей, в которых считалось, что купаться на утро после разгульной ночи не стоит, потому что вас может утащить с собой на дно водяной.

Особая сила природы

В этот день природа обретает мощную силу. Утренняя роса обладает целебными свойствами, а сами растения также заряжаются силой. Именно поэтому утром 7 июля принято ходить на сбор трав в лес и в поле. Также можно умываться росой, приговаривая: «Крепче станет мое тело, красивее стану я. Так природа захотела — сделать красивей меня».

В этот день старались не спать

В самую короткую ночь года (как было сказано выше, праздник отмечался в день солнцестояния), нельзя было спать, чтобы можно было противостоять различной нечисти и не дать себя одурачить плохим людям, владеющим черной магией.

Огонь в эту ночь обладает целебной силой

Не все знают, что в огне в ночь Ивана Купала можно и даже нужно сжигать вещи болеющих людей. Например, если у вас есть какой-то недуг, сожгите поношенные брюки или футболку, в которой вы ходите дома. Раньше люди верили в то, что это помогает исцеляться. Считается, что это действительно работает, так как вы освобождаете себя от привязок к прошлому.

В этот день могли определить ведьму

Есть хорошие и нехорошие женщины с магическим даром. Ведьмами называли всех, кто использует силу природы против людей. Считалось, что огонь на них действует самым отрицательным образом, поскольку они не могут долго стоять возле костра. Таким образом вычисляли тех, кто промышляет темной магией, ведь такие женщины, скорее всего, держались подальше от скопления людей, придумывая при этом разные предлоги.