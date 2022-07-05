16 неотразимых животных, которых природа сделала ещё круче, наградив их знатными ушами
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16 неотразимых животных, которых природа сделала ещё круче, наградив их знатными ушами

16 неотразимых животных, которых природа сделала ещё круче, наградив их знатными ушами

Природа умеет удивлять. Некоторых животных она награждает острыми зубами, других — длинной, мягкой шерстью и сильными лапами. А вот героям нашей подборки достались большие и длинные уши. И в этом нет ничего ужасного. Напротив, зверюшки, представленные ниже, отличаются невероятным обаянием и запоминаются с первого взгляда. Кто ещё может похвастаться такой изюминкой во внешности? Поверьте, так повезло далеко не каждому.

Эти большие уши могут использоваться вместо одеяла

Большеухая лисица хвастается своими идеальными ушами

Огромные уши помогают лисице сохранять комфортную температуру тела, несмотря на жаркий климат Африки, в котором она обитает.

Нет, это не фотошоп

У котов тоже бывают большие уши

Ориентал — порода кошек, прославившаяся на весь мир своей особенной внешностью. Животные имеют стройное тело, крепкие мышцы, большие уши и выраженный нос. Отличаются ласковым характером и дружелюбностью.

Чернохвостый заяц не стесняется своих длинных и больших ушей

Что скажете насчёт длинноухого тушканчика?

Встречается длинноухий тушканчик крайне редко. Место его обитания — засушливая и труднодоступная пустыня Гоби.

Каракал или степная рысь умеет смешно шевелить своими длинными ушами

Серая ушастая летучая мышь. Разве она не чудесна?

Ай-ай из Мадагаскара способен уловить своими ушами любой звук

Фенек не доверят тем, кому не нравятся его уши

Этот пёсик был подобран на улице. Вы только взгляните на его уши

Великолепный и довольный собой сервал

Самая длинноухая коза в мире по кличке Симба

Необычная коза родилась в Пакистане. Длина её великолепных ушей составляет сорок восемь сантиметров.

Большой кролик с большими ушами. Здесь всё гармонично

Детёныш галаго. Поверьте, совсем скоро его уши будут ещё больше

У этого котёнка невероятно крутые уши

Здесь вы можете посмотреть на забавных животных, которых природа наградила крутыми причёсками.

# Интересное
По материалам: twizz

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