16 случаев, когда люди накосячили с надписями, и в результате появились новые комичные смыслы
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16 случаев, когда люди накосячили с надписями, и в результате появились новые комичные смыслы

16 случаев, когда люди накосячили с надписями, и в результате появились новые комичные смыслы

При создании ценников, вывесок и объявлений стоит быть очень аккуратными с переносами слов и пробелами. Иначе первоначальный смысл написанного изменится и приобретёт новые оттенки, порой весьма комичные. Воспринимать такое всерьёз просто не получается. Мы собрали для вас примеры подобных ситуаций, когда косяки в надписях вызвали у людей смех.

Что за женская преобра?

Удивмеч ляйтай!

Да не с тобой грусти!

Что там курить надо?

Когда с первого раза непонятно

Пятёрочка выручает (нет)

Шых вых удот

Упз, ай дид ит эгейн

Работы, планы, планы, работы

Меньше живи, сахар плати

Ценники на рынках выглядят ещё более эпично. У нас об этом есть пост.

Можно спасибо

Даже как-то неприлично

Скорее всего, это должно было быть «сойди с велосипеда».

Кто мы?

Под машины окна не ставить

Слишком большие пробелы

Если дорогая не одежда, то что тогда?

А здесь вы можете найти забавные объявления, которые демонстрируют весь народный креатив.

# Интересное
По материалам: twizz

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