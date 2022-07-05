16 случаев, когда люди накосячили с надписями, и в результате появились новые комичные смыслы
Сегодня, 03:40
При создании ценников, вывесок и объявлений стоит быть очень аккуратными с переносами слов и пробелами. Иначе первоначальный смысл написанного изменится и приобретёт новые оттенки, порой весьма комичные. Воспринимать такое всерьёз просто не получается. Мы собрали для вас примеры подобных ситуаций, когда косяки в надписях вызвали у людей смех.
Что за женская преобра?
Удивмеч ляйтай!
Да не с тобой грусти!
Что там курить надо?
Когда с первого раза непонятно
Пятёрочка выручает (нет)
Шых вых удот
Упз, ай дид ит эгейн
Работы, планы, планы, работы
Меньше живи, сахар плати
Ценники на рынках выглядят ещё более эпично. У нас об этом есть пост.
Можно спасибо
Даже как-то неприлично
Скорее всего, это должно было быть «сойди с велосипеда».
Кто мы?
Под машины окна не ставить
Слишком большие пробелы
Если дорогая не одежда, то что тогда?
А здесь вы можете найти забавные объявления, которые демонстрируют весь народный креатив.
По материалам: twizz