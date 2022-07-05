16 случаев, когда рестораны удивляли клиентов излишне креативной подачей, к которой возникают вопросы
Вчера, 23:35
Что для вас важно при выборе ресторана, в котором хочется провести вечер? Кто-то обращает внимание на вкус и качество блюд, для кого-то важнее антураж и атмосфера. Вот и стараются заведения выделиться из ряда конкурентов, как могут, например, удивляя клиентов креативной подачей блюд. Но иногда она настолько странная, что вызывает лишь недоумение.
Зелёная фасоль в кляре и в кроссовке
Сыр на бревне
Камень вместо тарелки
Десерт в ресторане с двумя звёздами Мишлен
Еда, поданная на лопате
Луковые кольца на стальной воронке для масла
Странная конструкция
Сушиборд
Зонтик с крендельками на вечеринке
Яичная скорлупа на утиной лапе
Один рожок мороженого подаётся в роге буйвола, занимающем весь стол
Ещё один завтрак на лопате
Лопаты — это уже, наверное, классический пример странной подачи. Но они по-прежнему выглядят очень экзотично.
Корабль с морепродуктами
Для садоводов
Коктейль в туфельке
Напоминает свадебные конкурсы, в которых жених должен выпить из туфельки невесты.
Мясное платье
А здесь мы собрали случаи, когда производители раздражали покупателей излишней ненужной упаковкой.
По материалам: twizz