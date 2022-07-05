16 случаев, когда рестораны удивляли клиентов излишне креативной подачей, к которой возникают вопросы

Что для вас важно при выборе ресторана, в котором хочется провести вечер? Кто-то обращает внимание на вкус и качество блюд, для кого-то важнее антураж и атмосфера. Вот и стараются заведения выделиться из ряда конкурентов, как могут, например, удивляя клиентов креативной подачей блюд. Но иногда она настолько странная, что вызывает лишь недоумение.

Зелёная фасоль в кляре и в кроссовке

Сыр на бревне

Камень вместо тарелки

Десерт в ресторане с двумя звёздами Мишлен

Еда, поданная на лопате

Луковые кольца на стальной воронке для масла

Странная конструкция

Сушиборд

Зонтик с крендельками на вечеринке

Яичная скорлупа на утиной лапе

Один рожок мороженого подаётся в роге буйвола, занимающем весь стол

Ещё один завтрак на лопате

Лопаты — это уже, наверное, классический пример странной подачи. Но они по-прежнему выглядят очень экзотично.

Корабль с морепродуктами

Для садоводов

Коктейль в туфельке

Напоминает свадебные конкурсы, в которых жених должен выпить из туфельки невесты.

Мясное платье

А здесь мы собрали случаи, когда производители раздражали покупателей излишней ненужной упаковкой.