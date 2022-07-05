16 женщин, решившихся поучаствовать в проекте «Слепое преображение», который превратил их в новых людей

Каждая женщина (да и не только) прекрасна в своей естественной красоте. Но иногда хочется добавить лёгкий штрих, чтобы раскрыть полный потенциал. Визажистка Оксана Трунова и парикмахерка Ольга Тарасова помогают женщинам в этом нелёгком деле с помощью своего совместного проекта «Слепое преображение». Самое приятное в этой затее не только восторг и счастливые глаза участниц проекта, но сам подход мастеров: кардинально преображая женщин, они делают это легко, естественно и элегантно!

Надежда, Июль, 2022

Анна, Июнь, 2022

Светлана, Июнь, 2022

Марина, Июнь, 2022

Женщины в принципе азартные создания. Как-то мы уже рассказывали про милых дам, которым посторонние люди посоветовали сменить причёску, а они взяли и послушали их советы!

Наталья, Апрель, 2022

Наталья, Кондрово, Апрель, 2022

Анна, Апрель, 2022

Ольга, Апрель, 2022

Елена, Март, 2022

А вот мужчины уверены, что борода — главная сила, которая любую внешность способна изменить до неузнаваемости! Да, даже женскую, но это уже совсем другая история 🙂

Ольга, Январь, 2022

Виктория, Ноябрь, 2021

Татьяна, Декабрь, 2021

Ирина, Январь, 2022

Но всё же бывает и так, что люди идут на кардинальные меры и решаются на пластическую хирургию. Мы можем сколько угодно спорить про принятие себя, но какой в этом смысл, если в конечном итоге человек обретает счастье благодаря своему решению?

Ольга, Октябрь, 2021

Людмила, Октябрь, 2021

Наталья, Октябрь, 2021

Оксана и Ольга настоящие феи-крёстные для прекрасных дам, которые силой ножниц и кистей превращают Золушек в принцесс. Главное ведь что? Правильно! Чтобы человек улыбался и светился от счастья, и вот с этим мастера справляются на все сто!