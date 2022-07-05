17 случаев, когда эксперименты с внешностью обернулись для людей бьюти-провалом
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17 случаев, когда эксперименты с внешностью обернулись для людей бьюти-провалом

17 случаев, когда эксперименты с внешностью обернулись для людей бьюти-провалом

Желая выглядеть хорошо, люди прибегают к различным процедурам. Но не всегда это работает так, как запланировано, и результат получается плачевным. Маникюр вызывает вопросы, стрижки не только не красят, но и в принципе выглядят ужасно, а о неудачных макияжах мы вообще промолчим. Пусть за нас это покажут фотографии бьюти-провалов, которые мы для для вас собрали.

А за это ещё и заплатили

Визажистка сказала, что научит меня рисовать стрелки. В итоге они смотрят в разные стороны

Покрасилось всё, кроме волос

Я расстроена, не знаю, что делать, но не хочу возвращаться к этому мастеру

У меня порвалась перчатка, пока я красила волосы в черный цвет

Я впервые нарастила ресницы, прошло всего 2 дня, а уже есть заметные пробелы, что настораживает

Визажист сделал мне очень грязный макияж для профессиональной фотосессии

Прошло 10 часов с тех пор, как мне накрасили ногти, и я думаю, что они выглядят ужасно

Представьте, что через несколько месяцев вы должны выйти замуж, а это пробный свадебный макияж

Когда за контурок вышли везде

Свадебный азиатский макияж — это отдельный стиль. У нас есть целая подборка примеров.

Судя по всему, это «современная гейша»

Это уже больше, чем пробор…

Сделала маникюр на прошлой неделе, и это так плохо, что мне смешно

Наверное, главное в таких случаях — уметь посмеяться над подобными ситуациями, а не расстраиваться.

Моей подруге сделали это в салоне красоты

Когда смотришь на коробку и ожидаешь совсем не такой яркий цвет

Легко и ненавязчиво

До и после макияжа

А вот подборка удачных случаев, когда девушки решили сменить цвет волос на яркий.

# Интересное
По материалам: twizz

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