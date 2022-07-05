18 фото уловок маркетологов, которые доказывают, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке
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18 фото уловок маркетологов, которые доказывают, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке

18 фото уловок маркетологов, которые доказывают, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке

Почти каждый день мы совершаем покупки. Кажется, что с появлением обилия супермаркетов шоппинг стал куда проще и доступнее. Но иногда это не более, чем заблуждение. Даже в популярных торговых сетях человека может поджидать опасность в виде маркетинговых уловок. Некоторые продавцы способны на многое, лишь бы одурачить наивного клиента.

Хитрая конфета

Ещё одна упаковка, которая обманывает вас

Производитель указал, что внутри восемь ломтиков. Посмотрите, что я обнаружил, когда открыл упаковку

Найдите десять отличий

Попкорн оказался ещё и несвежим

Купила ребёнку набор для творчества

Я не могу даже описать своего разочарования

Чё за приколы?

Недавно приобрёл акриловые краски

Пример эффективного маркетинга

Вроде недорого. Но у горшков не хватает поддонов. Где же они? А вот они, на соседнем стеллаже! Продаются отдельно.

А ведь ты настроился на совсем другой размер

Когда шоковая заморозка совсем не шоковая

Купил упаковку замороженных опят 300 граммов и был очень удивлен тому, что высыпал в тарелку. Надпись на упаковке «Шоковая заморозка» говорит сама за себя. Без снега грибы стали весить 107 граммов.

Когда вложили всю душу только в упаковку

Где остальные конфеты?

В магазине увидел упаковку мороженого 48 копеек от Nestle. Мороженое выделялось своим размером, поэтому подумал, что там так называемый «рожок гигант». Открыв пачку, очень удивился размеру.

Вот что значит покупной сандвич

На первый взгляд всё нормально. Но стоит перевернуть…

Бонус: Гении маркетинга

Здесь вы можете посмотреть на примеры, когда производители удивляли покупателей безрассудным использованием излишней упаковки.

# Интересное
По материалам: twizz

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