36 случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Иркутской области за сутки
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36 случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Иркутской области за сутки

36 случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Иркутской области за сутки

За сутки в Иркутской области зарегистрировали 36 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За все время пандемии зафиксировано 296 280 случаев заболевания, сообщает областной оперштаб 5 июля.

Госпитализировали семь человек, еще 265 пациентов продолжают проходить лечение в больницах. Выздоровели 59 жителей региона, всего — 292 163. За сутки от короновируса никто не умер, за весь период пандемии скончались 8 692 человека. От иных заболеваний за все время скончалось 703 человека.

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По материалам: irk

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