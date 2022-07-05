36 случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Иркутской области за сутки

За сутки в Иркутской области зарегистрировали 36 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За все время пандемии зафиксировано 296 280 случаев заболевания, сообщает областной оперштаб 5 июля.

Госпитализировали семь человек, еще 265 пациентов продолжают проходить лечение в больницах. Выздоровели 59 жителей региона, всего — 292 163. За сутки от короновируса никто не умер, за весь период пандемии скончались 8 692 человека. От иных заболеваний за все время скончалось 703 человека.