Адеев открыл магазин женской одежды

Вадим Карасев

Недавно стало ясно, куда с Поляны подевался Алексей Адеев. К слову, своей избраннице Анне Самониной он сообщил, что оказался в больнице и лежит под аппаратом ИВЛ. В результате участники начали переживать за его состояние здоровья, в результате чего всполошились и остальные участники Дом-2. В конце концов стало известно, что Адеев решил заняться новым бизнесом — интернет-магазином женской одежды. В то время как Анна беспокоилась и обзванивала больницу в поисках своего парня, Леше удалось за периметром договориться с одной из своих фанаток о рекламе.Мужчина сообщил фанатам и своим поклонницам, что этот проект он решил запустить вместо пиццерии, проект которой провалился. К слову, Адеев говорил, что он якобы нашёл подходящее помещение и взял франшизу. Сейчас он намеревается поставлять одежду из Европы, чтобы продавать её в онлайн-магазине. Он планирует постоянно пополнять свой ассортимент. Фотографии товаров будут размещены на отдельных страницах в социальных сетях.Адеев серьёзно воодушевился данным проектом. Он добавил, что на все вопросы сможет ответить лично, расскажет про размеру, расцветки и фасоны женской одежды. Словно он действительно в этом что-то понимает. Интересно, с поставщиками он тоже будет встречаться по ночам и за периметром? Повезло Самониной, ничего не скажешь.