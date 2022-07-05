Адеев открыл магазин женской одежды
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Адеев открыл магазин женской одежды

Адеев открыл магазин женской одежды
Недавно стало ясно, куда с Поляны подевался Алексей Адеев. К слову, своей избраннице Анне Самониной он сообщил, что оказался в больнице и лежит под аппаратом ИВЛ. Недавно стало ясно, куда с Поляны подевался Алексей Адеев. К слову, своей избраннице Анне Самониной он сообщил, что оказался в больнице и лежит под аппаратом ИВЛ. В результате участники начали переживать за его состояние здоровья, в результате чего всполошились и остальные участники Дом-2. В конце концов стало известно, что Адеев решил заняться новым бизнесом — интернет-магазином женской одежды. В то время как Анна беспокоилась и обзванивала больницу в поисках своего парня, Леше удалось за периметром договориться с одной из своих фанаток о рекламе.

Мужчина сообщил фанатам и своим поклонницам, что этот проект он решил запустить вместо пиццерии, проект которой провалился. К слову, Адеев говорил, что он якобы нашёл подходящее помещение и взял франшизу. Сейчас он намеревается поставлять одежду из Европы, чтобы продавать её в онлайн-магазине. Он планирует постоянно пополнять свой ассортимент. Фотографии товаров будут размещены на отдельных страницах в социальных сетях.

Адеев серьёзно воодушевился данным проектом. Он добавил, что на все вопросы сможет ответить лично, расскажет про размеру, расцветки и фасоны женской одежды. Словно он действительно в этом что-то понимает. Интересно, с поставщиками он тоже будет встречаться по ночам и за периметром? Повезло Самониной, ничего не скажешь.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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