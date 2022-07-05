Агата Муцениеце поделилась кадрами эротической фотосессии
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Агата Муцениеце поделилась кадрами эротической фотосессии

Агата Муцениеце поделилась кадрами эротической фотосессии
33-летняя актриса Агата Муцениеце опубликовала пикантные фото, на которых позирует в белом белье на подоконнике. Агата Муцениеце уже приобрела красивый загар и решилась сняться в пикантной фотосессии. Агата запечатлелась в красивом комплектее – белом бюстгальтере и трусиках. Артистка позировала, принимая пикантные позы на подоконнике. Автором снимков стал Александр Бодров. Ведущая шоу «Голос. Дети» опубликовала в соцсети три снимка. При этом она сообщила, что у нее есть остались еще более откровенные кадры.
«Ловите три фоточки. Как приятно! На самом деле у меня есть еще горячее кадры. И что теперь делать с ними? Просто выкладывать неинтересно», — поделилась Агата. Актриса призналась, что некоторые пользователи  пожурили ее из-за горячих кадров. «Ты же мать! Агата, удали эти фотки! Это очень откровенно!» — процитировала Агата претензии поклонников.
«Фотки максимально скромные. Мне кажется, там всё красиво. Так что это у вас проблемы. Может быть, вам сходить к психологу», — предложила Муцениеце. Однако, большинству поклонников актрисы кадры понравились. «Шикарно выглядит, на зависть всем!», «Роскошная женщина!», «Главное, что никакой пошлости!», «Смотрите и восхищайтесь, что мама двоих детей в форме!!!», «Публичная девушка имеет полное право выкладывать такую красоту! Так держать, продолжай выкладывать назло врагам!» — высказали мнение фанаты.
Напомним, Агата разрешила детям отдохнуть в Турции с их отцом Павлом Прилучным и его новой избранницей Зепюр Брутян.
# Шоу-бизнес Муцениеце Агата
По материалам: z-aya

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