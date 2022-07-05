Аккаунт недели. Телеграм-канал и инстаграм* визажиста Сергея Наумова о макияже и бьюти-индустрии

Вадим Карасев

В рубрике "Аккаунт недели" рассказываем о телеграм-канале и инстаграме* визажиста Сергея Наумова — о макияже, бьюти-продуктах и моде.

Кто

Сергей Наумов — российский визажист, который начинал свою карьеру с работы в магазине MAC 12 лет назад. Сейчас он основатель люксовой косметической марки Sergey Naumov, продуктами которой пользуются Ксения Соловьева, Рената Литвинова, Ксения Собчак и Оксана Акиньшина.





Сергей Наумов и Рената Литвинова

Наумов родился в Челябинске, там же он поступил в колледж, но уже в 18 лет решил переехать в Москву — без образования и денег. Тогда же он начал работать консультантом в сети косметических магазинов MAC и впервые попробовал сделать макияж. Параллельно Наумов начал работать в модной индустрии и глянце.

Идея создания косметического бренда пришла к Сергею после того, как он начал работать со стилисткой Оксаной Он — в то время она была редактором моды журнала Glamour Russia. Именно для Оксаны он создал свою первую помаду: чтобы получить нужный ему вишневый оттенок, смешал черную подводку для глаз с другими помадами.

Завоевать внимание публики Наумову удалось, создавая косметику необычных цветов — мятного, черного, лавандового.

Изданию The Blueprint визажист рассказал о своем проекте так:

ДНК бренда Sergey Naumov, я считаю, — нестандартный подход к базовым вещам.

Сейчас, помимо управления собственным брендом, Наумов активно ведет социальные сети и рассказывает, как правильно создавать макияж.





О чем

Сейчас на телеграм-канал Сергея Наумова @naumita подписано около 22 тысячи человек, в инстаграме же аудитория визажиста — почти 40 тысяч. В постах Наумов делится бьюти-советами, рассказывает о современных трендах в макияже и делится забавными историями из профессиональной жизни и образами на просторах сети.





Скриншот из телеграм-канала Сергея Наумова

Наумов часто публикует бьюти-туториалы со своей косметикой. В телеграм-канале Наумова можно узнать, как нарисовать эффектные стрелки, как сделать макияж естественным и незаметным, почему лучше использовать жидкие румяна и как добиться ультраувлажнения губ. Помимо этого, визажист часто делится бьюти-находками и рассказывает о новинках коллекций своего бренда.

Посты он пишет в ироничной манере и очень часто шутит над современными трендами. Среди советов, которые Наумов дает своим подписчикам, есть такие:

Чтобы не переживать, сочетаются ли оттенки в макияже между собой, можно сделать все одним средством.

Как сделать стрелу Дракулы? 1. Берешь черную подводку, ведешь по подвижному веку от внутреннего уголка глаз до ушей. 2. Повторяешь то же самое на нижнем веке вдоль ресничного контура и верхней стрелки. 3. Заливаешь все прозрачным блеском. 4. Идешь искать жертву в "Симач", ведь ты женщина-паучиха.

В описании телеграм-канала значится:

Бьюти-консультант со стажем. Честен с самим собой и окружающими. Глоток свежего воздуха в информационном поле. Бьюти, мода, самоирония и мемы.





Фото из инстаграма Сергея Наумова

Для кого

Для всех, кто хочет получать бьюти-советы от профессионального журналиста и интересуется трендами в макияже.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией

Елизавета Вернигор