Актрису Бетт Мидлер обвинили в трансфобии из-за ее поста: "Нас больше не называют женщинами — нас называют "людьми с вагиной"

Вадим Карасев

Актрису Бетт Мидлер раскритиковали и обвинили в трансфобии после того, как она написала пост в твиттере (заблокирован в России): Бетт заявила, что слово "женщина" стирается, поскольку ему на смену приходят такие термины, как "рожавший человек" и другие. Женщины мира! Нас лишают прав на наши тела, наши жизни и даже на наше имя! Нас больше не называют женщинами, нас называют "рожающими" или "менструирующими" и даже "людьми с вагиной"! Не позволяйте стереть вас! Каждый человек на Земле в долгу перед вами!

Твит актрисы является отсылкой к статье в The New York Times, автор которой рассуждает о том, что такие термины, как "рожавший человек" и подобные ему, вытесняют слово "женщина".

В комментариях актрису поддержала теннисистка Мартина Навратилова, которая недавно оказалась в центре скандала после того, как выступила против участия трансженщин в спортивных состязаниях против биологических женщин. Будь осторожна, Бетт, иначе тебя тоже назовут трансфобом или того хуже, — написала она.

Вскоре под твитом Мидлер появилось много гневных комментариев от трансактивистов, которые обвинили актрису в трансфобии и фанатизме. Не поддавайтесь панике. Женщин никто не стирает. В некоторых случаях, когда это уместно, используется трансинклюзивный язык, вот и все.

Это все неправда, — пишут пользователи в комментариях.

В мае этого года Бетт Мидлер, звезд фильма "Фокус-покус", также оказалась в центре скандала после того, как отреагировала на проблему с нехваткой детских смесей. В качестве решения этой проблемы актриса посоветовала кормить детей грудью. За такое предложение ее раскритиковали пользователи соцсетей, отметив, что многие женщины не могут кормить грудью. Кроме того, делать этого не сможет, например, пара геев, усыновившая ребенка.

С обвинениями в трансфобии часто сталкивается британская писательница и автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Так, в 2020 году она раскритиковала формулировку "люди, которые менструируют", а в конце прошлого года Роулинг резко прокомментировала новость о том, что полиция в Шотландии будет регистрировать обвиняемых в изнасиловании мужчин как женщин, если они сами будут себя так идентифицировать. После подобных высказываний писательницу широко критиковали в СМИ и соцсетях, также Роулинг пожаловалась на угрозы со стороны трансактивистов.

Ксения Смирнова