Алла Пугачева пригрела Максима Галкина на груди

Продюсер высказался о певице Алле Пугачевой. Только ленивый не прошелся по уехавшему за границу Максиму Галкину. Вот до шоумена добрался и продюсер Александр Герасимов. Концертный директор в пух и прах раскритиковал юмориста, а Пугачеву, наоборот, похвалил и поддержал. Александр Герасимов уверен: если бы не желание Галкина, то Алла Пугачева никогда не покинула бы родную страну. По мнению продюсера, поддерживая супруга, Примадонна наносит вред собственной репутации. «Алла правильно делает, что молчит, — заявил концертный директор. — Зачем ей что-то говорить? Она ничего криминального не сделала. Алла может себе позволить поехать в другую страну. Я вообще считаю, что Пугачевой нужно дать паспорт «Гражданин мира». Она этого заслуживает! И то, что сейчас ее стали, как тряпку, полоскать — недопустимо! Да вы одумайтесь! Сколько этот человек принес стране. И если она уехала, значит, сложилась такая ситуация».Представитель индустрии добавил, что 46-летний юморист во многом обязан знаменитой жене. «Давайте сразу определимся: котлеты — отдельно, мухи — отдельно». Мухи — это Галкин, а котлеты — это Алла. Галкин — муха на теле Пугачевой. И не надо в одну кучу лепить это. Я бы десять раз подумал на месте Аллы. Такие, как Максим, своеобразные люди, которые вылезли из ничего. Он должен боготворить Пугачеву и молиться на нее. Если бы не она, не было бы никакого Галкина. А он говорит о ней совершенно спокойно! Если не сказать больше!» — высказался Герасимов. Как отметил Александр, Максиму не стоит доверять на 100 процентов, потому что от него можно ожидать чего угодно. «Я вообще не понимаю этого юношу. Вспоминаю, как он начинал: был тихим, скромным и даже застенчивым мальчиком. Потом он стал работать с Задорновым, который сделал для него очень много. И что Задорнов получил по итогу? Галкин через него переступил и пошел дальше. Когда у Задорнова были сольники в Москве, он неожиданно сказал ему: «Я больше не буду с тобой работать». Задорнов, конечно, нашел в срочном порядке ему замену. А юноша отошел от него. Он в этот момент познакомился с Пугачевой!» — заключил продюсер Рrozvezd.