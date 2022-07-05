Анастасия Костенко ответила на новость о сожительстве Дмитрия Тарасова с некой Марией

В последнее время в Сети все чаще обсуждают неверность Дмитрия Тарасова, а буквально на днях появилась информация о том, что у футболиста есть новая пассия — некая шатенка Мария. Жена спортсмена Дмитрия Тарасова бурно отреагировала на сплетни.

Поговаривают, якобы Тарасов уже сожительствует с Марией, но не может бросить Анастасию Костенко из-за наличия троих общих детей. Костенко, похоже, в бешенстве от подобных слухов.

«Понимаю, очень тяжко жить, когда есть столько времени подрабатывать гонцом, но вы держитесь, там до безумия раз плюнуть, — ответила 28-летняя Настя на усмешки хейтеров. — Вы попробуйте не обитать на помойках, где так говорят. Хотя о чем я, вы же страницу создали для того, чтобы притащить сюда сплетни и смаковать. Но нет, что-то новенькое и правдоподобное придумайте!»

Также Анастасия заверила свою аудиторию, что у нее с Дмитрием полная идиллия в семье, вот только в это мало кто из ее подписчиков верит. «Ну загулял мужик с Машкой, что не в последний раз. Ты держись!» — язвил один из пользователей. И здесь ответ многодетной матери не заставил себя долго ждать.

«Не переживайте, у меня нет тревожного расстройства, тем более за чужих мужей, чего не скажешь о вас. Не я пишу под нулевой страничкой счастливой женщины, прошу обратить внимание на сей нюанс. Понимаю, сложно пережить, когда у других людей все хорошо, но попытайтесь. На этом ваш бенефис подходит к концу, ибо уже страшно!» — парировала в ответ супруга футболиста.

Напомним, Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов живут в браке более четырех лет, за это время у пары появилось трое детей — дочери Милана и Ева, сын Алексей. По слухам, в свое время Настя отбила спортсмена у телезвезды Ольги Бузовой, но Костенко и Тарасов опровергают это. Ольга же утверждала об обратном.