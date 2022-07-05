Анастасия Макеева вынуждена судиться с бывшим мужем

С актрисы Анастасии Макеевой требует деньги экс-супруг. До брака с Романом Мальковым Анастасия Макеева получила неудачный опыт семейной жизни. Осенью 2018 года она вышла замуж за адвоката Александра Саковича. Меньше через через год муж бросил звезду мюзиклов ради другой девушки. Сакович променял Макееву на её молодую коллегу Екатерину Седик. После этого пара развелась, но, как выяснилось, на этом всё не закончилось. Как стало известно, Сакович решил судиться с Макеевой. Он настаивает на разделе совместно нажитого имущества. Купить общую недвижимость супруги не успели, зато в браке артистка приобрела новую машину. На неё, по слухам, бывший муж и нацелился. Еще упоминается некий кредит, но Анастасия комментировать эту информацию не хочет.Макеева на заседаниях не появляется, доверив решение этой проблемы своему адвокату. Она смеётся над экс-супругом, который должен был обрести счастье в новых отношениях, а вместо этого тратит время на суды с бывшей. «Мы как-то вялотекуще судимся, мне какие-то бумажки приносит. То он миллионер, то он нищий. Пока не разобрался», — цитирует Макееву «Пятый канал». Между прочим, фанаты предполагают, что нынешний брак Макеевой тоже не закончится ничем хорошим. Поклонники подозревают, что Мальков женился на артистке из корыстных побуждений. Мол, как только подвернется возможность он бросит её так же, как и свою бывшую жену Светлану. Впрочем, пока что в отношениях пары царит полная гармония. Как раз недавно они отметили первую годовщину свадьбы.