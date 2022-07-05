Астролог Лариса Андерсен рассказала, что сулят лунные сутки с 6 на 7

Лариса Андерсен сделала положительный прогноз на 6.07.2022. 🌷6 июля 2022 года🌷 🌏6-7 лунные сутки Растущая луна Луна во Льве, луна в Деве (переходит в 14:22 МСК) 💜💜Хорошее время для любой кропотливой работы, требующей вдумчивого и серьезного подхода. 💰Подходящее время, чтобы заработать деньги. ! Успешны любые банковские операции и операции с недвижимостью. 💞Прекрасное время для учебы, повышение квалификации, любое самосовершенствование. 🙋‍♀️ Возникшие накануне идеи могут получить весомую поддержку со стороны других людей, близких, родственников. ⭐ Как и в работе, так и в личной жизни этап переосмысления нынешних взаимоотношений и вполне вероятно, вывод их на наиболее высокий уровень. 🙋‍♀️Быстро возникают новые связи и знакомства. Совместно с ростом луны в этот период жизненная энергия также возрастает!