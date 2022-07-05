Binance присоединится к диджитал-лендлизу для Украины
Сегодня, 19:50
Криптовалютная биржа Binance присоединится к глобальному диджитал-лендлизу для Украины – Digital4Freedom. Об этом стало известно в ходе Ukraine Recovery Conference в Швейцарии.
Инициатива позволит вовлечь мировые компании в дальнейшую масштабную цифровизацию Украины.
ForkLog запросил комментарии у Минцифры. Binance обещала озвучить детали программы позднее.
Ранее биржа анонсировала образовательный проект IT Generation для украинцев, на который выделит $1 млн.
Напомним, в июне Украина получила статус наблюдателя в рамках Европейского блокчейн-партнерства. Представителем страны стал замглавы Минцифры по вопросам развития IT Александр Борняков.
По материалам: ForkLog