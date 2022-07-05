Binance присоединится к диджитал-лендлизу для Украины
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Binance присоединится к диджитал-лендлизу для Украины

Binance присоединится к диджитал-лендлизу для Украины


Криптовалютная биржа Binance присоединится к глобальному диджитал-лендлизу для Украины – Digital4Freedom. Об этом стало известно в ходе Ukraine Recovery Conference в Швейцарии.


Инициатива позволит вовлечь мировые компании в дальнейшую масштабную цифровизацию Украины.


ForkLog запросил комментарии у Минцифры. Binance обещала озвучить детали программы позднее.


Ранее биржа анонсировала образовательный проект IT Generation для украинцев, на который выделит $1 млн.


Напомним, в июне Украина получила статус наблюдателя в рамках Европейского блокчейн-партнерства. Представителем страны стал замглавы Минцифры по вопросам развития IT Александр Борняков.

# Экономика binance, образование, украина, новости
По материалам: ForkLog

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