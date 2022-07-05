BitMEX ограничит аккаунты резидентов России, торгующих на бирже из ЕС

Биржа криптодеривативов BitMEX сообщила о вводе ряда ограничений для резидентов РФ, пользующихся услугами платформы из ЕС. Информацию ForkLog подтвердили представители компании.

Изменения в политику BitMEX вносятся в связи с введенными Евросоюзом санкциями. Они затронут российских резидентов, включая лица, "торгующие от имени любого юрлица, получающего доступ к услугам биржи из ЕС", а также расположенные или учрежденные в РФ компании, чьи трейдеры пользуются биржей из ЕС.

Ограничения не коснутся граждан России, осуществляющих доступ к BitMEX из стран Евросоюза, если:

они являются резидентами ЕС или Швейцарии;

имеют двойное гражданство ЕС или Швейцарии и проживают за пределами России.

Если клиент попадает в эти исключения, он должен связаться с BitMEX для продолжения работы с площадкой.

В ином случае российские пользователи не смогут получить доступ к аккаунту, находясь в Евросоюзе. Ограничения вступят в силу с 11 июля и затронут все подобные учетные записи вне зависимости от суммы средств на счету.

Они не коснутся российских клиентов биржи, находящихся в РФ, заявили представители BitMEX в разговоре с ForkLog.

Напомним, сразу после начала войны в Украине криптовалютные биржи Kuna, WhiteBIT и CEX.io ввели ограничения для клиентов из России. Доступ пользователям с российскими IP-адресами заблокировали Bithumb, Upbit, Coinone и Korbit.

В апреле Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против России из-за ее вторжения в Украину. Согласно ему, оказывающим связанные с цифровыми активами услуги компаниям запрещено предоставлять их резидентам РФ, депозиты которых превышают €10 000.

После этого об ограничениях для аккаунтов граждан РФ, на которых общая стоимость криптоактивов превышает указанную сумму, объявила биржа Binance.

5 мая руководство Coinbase попросило клиентов, являющихся резидентами РФ, вывести средства с биржи во избежание заморозки. Пользователи Bitstamp также сообщили о блокировке аккаунтов без возможности вывода средств.