BitMEX ограничит аккаунты резидентов России, торгующих на бирже из ЕС
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BitMEX ограничит аккаунты резидентов России, торгующих на бирже из ЕС

BitMEX ограничит аккаунты резидентов России, торгующих на бирже из ЕС


Биржа криптодеривативов BitMEX сообщила о вводе ряда ограничений для резидентов РФ, пользующихся услугами платформы из ЕС. Информацию ForkLog подтвердили представители компании.


Изменения в политику BitMEX вносятся в связи с введенными Евросоюзом санкциями. Они затронут российских резидентов, включая лица, "торгующие от имени любого юрлица, получающего доступ к услугам биржи из ЕС", а также расположенные или учрежденные в РФ компании, чьи трейдеры пользуются биржей из ЕС.


Ограничения не коснутся граждан России, осуществляющих доступ к BitMEX из стран Евросоюза, если:


  • они являются резидентами ЕС или Швейцарии;
  • имеют двойное гражданство ЕС или Швейцарии и проживают за пределами России.

Если клиент попадает в эти исключения, он должен связаться с BitMEX для продолжения работы с площадкой.


В ином случае российские пользователи не смогут получить доступ к аккаунту, находясь в Евросоюзе. Ограничения вступят в силу с 11 июля и затронут все подобные учетные записи вне зависимости от суммы средств на счету.


Они не коснутся российских клиентов биржи, находящихся в РФ, заявили представители BitMEX в разговоре с ForkLog.


Напомним, сразу после начала войны в Украине криптовалютные биржи Kuna, WhiteBIT и CEX.io ввели ограничения для клиентов из России. Доступ пользователям с российскими IP-адресами заблокировали Bithumb, Upbit, Coinone и Korbit.


В апреле Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против России из-за ее вторжения в Украину. Согласно ему, оказывающим связанные с цифровыми активами услуги компаниям запрещено предоставлять их резидентам РФ, депозиты которых превышают €10 000.


После этого об ограничениях для аккаунтов граждан РФ, на которых общая стоимость криптоактивов превышает указанную сумму, объявила биржа Binance. 


5 мая руководство Coinbase попросило клиентов, являющихся резидентами РФ, вывести средства с биржи во избежание заморозки. Пользователи Bitstamp также сообщили о блокировке аккаунтов без возможности вывода средств.

# Экономика bitmex, евросоюз, кризис 2022, санкции, новости
По материалам: ForkLog

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