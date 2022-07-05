Британский генерал рассказал о "безумной" идее Лондона, способной нарушить антироссийские планы НАТО

Вадим Карасев

Бывший глава Генерального штаба Великобритании Ричард Даннат назвал "безумным" план Лондона по сокращению численности войск, пишет The Mirror. Даннат считает, что это грозит серьезными последствиями в том числе для политики Североатлантического альянса против России.

Напомним, что НАТО собирается расширять силы быстрого реагирования также и за счет Великобритании. В то же время Великобритания сокращает численность сухопутных войск с 82 тыс. до 72,5 тыс. военнослужащих.

"Это просто жизненный факт, мы разобьем оставшуюся часть нашей армии, если наша армия будет недостаточно большой, хорошо обученной и экипированной для того, чтобы делать то, что от нас хочет нынешнее правительство".

Военный подчеркнул, что после таких сокращений оставшаяся часть войск Соединенного Королевства будет попросту "разбита".

Напомним, что на сегодняшний день в Британии самая маленькая армия за последние три сотни лет. Сократить решено также число бронемашин и танков. При этом новый глава британской армии Патрик Сандерс считает, что стране необходимо создать армию, которая была бы способна "победить Россию".

Как ранее писал Ruposters, в настоящее время в армии Соединенных Штатов отмечается острый дефицит добровольцев. При этом в США стремительно растет число непригодных к службе. Такая тенденция отмечается впервые за почти 50 лет.