Что принесет зеркальная дата 07.07.2022 года трех двоек: как в этот период изменить жизнь и загадать желание

Во втором летнем месяце у всех людей появится возможность улучшить свою жизнь. 07.07 — это зеркальная дата года трех двоек — 2022. Данному событию приписывают много магических свойств. Считается, что этот период принесет удачу и много сюрпризов. Узнайте 3 способа, как изменить жизнь, а также 3 варианта, как загадать желание в течение зеркальных суток.

Зеркальная дата года трех двоек 07.07.2022: что нужно сделать в этот день

Люди могут стать более счастливыми, если воспользуются волшебным влиянием зеркальной даты 7 июля 2022 года. Семерка считается числом удачи, а за счет наличия двух этих цифр в дате сила магического влияния только усилится.

Чтобы воспользоваться этим благоприятным моментом, во время зеркальных суток следует:

избавиться от негативных мыслей;

настроиться на позитив;

проявлять доброту к окружающим;

помогать нуждающимся;

решить давние конфликты и примириться;

завершить все давние дела и задачи;

начать новый проект или сделать что-то хорошее для себя и семьи.

7 июля также идеальное время для того, чтобы осуществить свои мечты. Чтобы усилить влияние зеркальной даты, нужно будет провести магические обряды и заговоры. Важно выполнить их либо утром в 7:07, либо в вечером в 19:07. Это также поможет привлечь к себе любовь, финансовое и семейное благополучие.

3 способа, как изменить жизнь в зеркальную дату 07.07.2022

Очистка пространства

Чтобы открыть путь благоприятной энергии, нужно навести порядок в своем жилище, а также устранить все лишние и ненужные вещи. Ревизию стоит проводить по всему дому, включая шкафчики, комоды, тумбы и прочее. Таким образом вы избавитесь от старой энергии и получите новую.

Избавиться от негативной энергии

Чтобы очистить пространство от накопившейся злобы и негативной энергии, следует окурить жилище травами. Для этого подойдут веточки ромашки, полыни, мяты, мелиссы или любые другие травы на свое усмотрение. Веточки нужно поджечь и сразу же задуть огонь, а после этого обдать дымом все комнаты в помещении. Благодаря такому действию появится заряд положительной энергии, поэтому станет легче не только дышать, но и выполнять любые задачи.

Генеральная уборка

Помимо очистки жилища от ненужных вещей и негативной энергии, также нужно провести генеральную уборку. Вымыть окна, полы и поверхности с моющими средствами. Кроме того, чтобы создать теплую атмосферу в доме, в воду можно добавить ароматные масла.

Три варианта загадать желание 7 июля

Одним из простых вариантов загадывания желания считается обряд с листом бумаги. На нем нужно очень подробно написать, о чем вы так сильно мечтаете, используя чернила зеленого цвета. Листочек нужно сложить 2 раза пополам, после чего полностью сжечь до образования пепла. Его нужно развеять по ветру в волшебное утреннее или вечернее время — в 7:07 или в 19:07. Отправьтесь в парк или лес, и обнимите там любое дерево. Во время этого расскажите ему о своем заветном желании, постарайтесь почувствовать энергию, которой оно с вами делится. Когда у вас появится ощущение, что дерево услышало ваше желание, на его веточку повяжите ленточку зеленого цвета — она будет символизировать вашу благодарность ему. Чтобы улучшить финансовое благополучие и в кошельке всегда были денежные средства, нужно найти цветущее дерево липы, сорвать с него маленькую веточку и рядом с ним зажечь свечу. Нанесите три капли воска на стебель липы и проговорите свое желание. После этого спрячьте его в карман кошелька, который вы не используете. Таким образом растение будет привлекать деньги, как магнит.